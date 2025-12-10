अलीगढ़ में दौड़ लगा रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत, एयरफोर्स का रिटिन पास कर चुके थे रजत अत्री
अलीगढ़ के माजरा फाजिलपुर में वायु सेना की लिखित परीक्षा पास कर चुके रजत अत्री की दौड़ लगाते समय हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। वह दौड़ की तैयारी कर रहे थ ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जट्टारी (अलीगढ़)। वायु सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पास कर चुके रजत अत्री अपने को दौड़ के लिए तैयार कर रहे थे। मंगलवार सुबह दौड़ लगाने के लिए घर से निकले तो वापस नहीं लौटे। दौड़ते समय ही हार्ट अटैक आने से मृत्यु हो गई। जिंदा होने की शक में स्वजन नोएडा तक ले गए, जहां चिकित्सकों ने जवाब दे दिया। युवक की मृत्यु से गावं में मातम छा गया। चूल्हे भी नहीं जले।
क्षेत्र के माजरा फाजिलपुर में हुई घटना, दौड़ते समय अचानक गिरे
कस्बा के माजरा फाजिलपुर के रामकुमार सिंह के पुत्र रजत अत्री बीएससी के छात्र थे। पढ़ाई के साथ सेना में जाने के लिए तैयारी में जुटे हुए थे। दो माह पहले ही उन्होंने वायु सेना में सिपाही की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा पास की थी। उनकी नजर कुछ दिन बाद होने वाली दौड़ को पास करने पर थी। मंगलवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे वह दौड़ लगाने के लिए उसरह रोड पर गए थे। उसरह-नगलिया के बीच स्थित ईंट भट्टा के निकट वह अचानक बेहोश होकर गिर गए। दौड़ लगा रहे उसरह गांव के युवकों ने इसकी सूचना स्वजन को दी।
वायु सेना की लिखित परीक्षा कर चुके थे पास, दौड़ की थी तैयारी
स्वजन पहले रजत को कस्बा स्थित निजी अस्पताल लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद नोएडा भी ले गए, वहां भी कोई लाभ नहीं हुआ। स्वजन के अनुसार चिकित्सकों ने मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया है। रजत तीन बहन व दो भाइयों में दूसरे नंबर के थे। पिता कृषि कार्य के अलावा कस्बा में एक निजी कोचिंग भी चलाते हैं।
