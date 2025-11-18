योगी सरकार हुई सख्त..., यूपी के इस जिले के 120 मदरसों की जांच शुरू
प्रदेश सरकार ने मदरसों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब अल्पसंख्यक विभाग की टीमें सभी मदरसों में औचक निरीक्षण कर शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और वेतन हेतु उपस्थिति प्रमाण पत्र की जांच करेंगी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रदेश सरकार ने मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक जांच के निर्देश हैं। जिले के सभी मदरसों में अब अल्पसंख्यक विभाग की टीमें शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की औचक जांच करेगी। वेतन के लिए भी उपस्थिति प्रमाण पत्र की भी औचक जांच की जाएगी।
मदरसा संचालक इस निर्णय को ब्रिटेन में रहकर आजमगढ़ के एक मदरसे से वेतन लेने वाले संदिग्ध शिक्षक शमशुल हुदा के मामले से जोड़ कर देख रहे हैं। इसी के बाद से प्रदेश भर में निगरानी बढ़ाई जा रही है।
70 हजार से अधिक बच्चे
जिले में कुल 120 मदरसे हैं। इनमें कुल 70 हजार से अधिक बच्चे हैं। ढाई सौ से अधिक शिक्षक तैनात हैं। अब इन शिक्षकों की उपस्थिति का पृथक–पृथक सत्यापन किया जाता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि जिले में निरंतर सभी मदरसों का औचक निरीक्षण किया जाता है।
उपस्थिति प्रमाणपत्र की भी कभी-कभी जांच होती है। शासन से फिलहाल कोई विदेश आदेश तो नहीं आया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ही सतर्कता बरती गई है। प्रबंधन को भी नियमित उपस्थिति प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
