योगी सरकार हुई सख्त..., यूपी के इस जिले के 120 मदरसों की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। प्रदेश सरकार ने मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक जांच के निर्देश हैं। जिले के सभी मदरसों में अब अल्पसंख्यक विभाग की टीमें शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की औचक जांच करेगी। वेतन के लिए भी उपस्थिति प्रमाण पत्र की भी औचक जांच की जाएगी।

मदरसा संचालक इस निर्णय को ब्रिटेन में रहकर आजमगढ़ के एक मदरसे से वेतन लेने वाले संदिग्ध शिक्षक शमशुल हुदा के मामले से जोड़ कर देख रहे हैं। इसी के बाद से प्रदेश भर में निगरानी बढ़ाई जा रही है।

70 हजार से अधिक बच्चे



जिले में कुल 120 मदरसे हैं। इनमें कुल 70 हजार से अधिक बच्चे हैं। ढाई सौ से अधिक शिक्षक तैनात हैं। अब इन शिक्षकों की उपस्थिति का पृथक–पृथक सत्यापन किया जाता है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निधि गोस्वामी ने बताया कि जिले में निरंतर सभी मदरसों का औचक निरीक्षण किया जाता है।