Yamuna Expressway: परियोजना में शेष किसानों को जल्द मिलेगा मुआवजा, 2009 से कर रहे इंतजार; यीडा ने दिए हैं ये निर्देश

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। वर्ष 2009 में यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने मंडलायुक्त को एक पत्र भेजा है।

इसमें जेपी इंफ्राटेक द्वारा प्रतिकर के खाते में जमा 20.14 करोड़ रुपये की राशि को जल्द वितरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की है। यमुना एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान हरियाणा सीमा से सटे टप्पल क्षेत्र के कंसेरा, जिकरपुर, जहानगढ़ और कृपालपुर गांवों के किसानों की लगभग 500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी।

मुआवजे की दरों को लेकर उस समय किसानों ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया था। करीब 300 किसानों ने मुआवजा स्वीकार नहीं किया। यह न्यायालय की शरण में चले गए थे।

इसके बाद पिछले दिनों किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारियों से मुलाकात कर अब तक मुआवजा न मिलने की समस्या उठाई।

इस पर यीडा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के बदले जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा मुआवजे की धनराशि पहले ही सरकारी खाते में जमा कराई जा चुकी है। अब इसका वितरण अलीगढ़ के स्तर से किया जाना है।

इ्रसकी 20.14 करोड़ की राशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी अलीगढ़ के नाम से एचडीएफसी बैंक में स्थानांतरित कर दी गई थी। ऐसे में अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने मंडलायुक्त को पत्र भेजकर तत्काल राशि वितरण करने की मांग की है।