Aligarh News: पहले टप्पेबाज ने महिला को बातों में फंसाया, फिर पर्स और कुंडल लेकर हो गया फरार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पेबाजों के शातिर बातों में महिलाएं फंस जाती हैं और अपना पर्स और पहने आभूषण तक उन्हें सौंप देती हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें महिला के साथ ठगी हो गई।

सासनीगेट क्षेत्र के कृष्णधाम कॉलोनी निवासी मंजू सब्जी लेने बाजार गई थीं। तभी उन्हें एक लड़का मिला। उसने उन्हें बातों में फंसाने के लिए बातें शुरू कर दीं। घर की परिस्थिति सुधारने के लिए उसने उपाय बताने शुरू कर दिए।