    Aligarh News: पहले टप्पेबाज ने महिला को बातों में फंसाया, फिर पर्स और कुंडल लेकर हो गया फरार

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    एक महिला टप्पेबाज के जाल में फंसकर अपना पर्स और कुंडल खो बैठी। बाजार में खरीदारी करते समय, टप्पेबाज ने उसे बातों में उलझाकर विश्वास में लिया और गहने व पर्स देने को कहा। बाद में महिला को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर टप्पेबाज की तलाश शुरू कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और अनजान व्यक्तियों पर भरोसा न करें।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पेबाजों के शातिर बातों में महिलाएं फंस जाती हैं और अपना पर्स और पहने आभूषण तक उन्हें सौंप देती हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें महिला के साथ ठगी हो गई।

    सासनीगेट क्षेत्र के कृष्णधाम कॉलोनी निवासी मंजू सब्जी लेने बाजार गई थीं। तभी उन्हें एक लड़का मिला। उसने उन्हें बातों में फंसाने के लिए बातें शुरू कर दीं। घर की परिस्थिति सुधारने के लिए उसने उपाय बताने शुरू कर दिए।

    महिला उसकी बातों में ऐसी फंसी की उसके कहने पर पर्स और कुंडल भी उसे थमा दिए। उसके बाद आरोपित भाग गए। जब महिला को ठगी का अहसास हुआ तो उसने पुलिस को सूचित किया। इंस्पेक्टर बालेन्द्र सिंह का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है।

