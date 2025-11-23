ननद को साड़ी देने से नाराज बहू ने उठाया ये खौफनाक कदम, सुनकर कांप जाएगी रूह

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। ननद को साड़ी देने से नाराज बहू ने चूहे मार दवा खाकर जान दे दी। जहर खाने से जब उसकी हालत बिगड़ी तो ससुरालीजनों को पता चला। उन्होंने उसे जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। यहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मायके पक्ष से पति समेत पांच के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। आरोपित पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।



छर्रा की निवासी मनीषा का विवाह तीन मई 2022 को क्वार्सी क्षेत्र के नगला मल्लाह निवासी मनीष के साथ हुआ था। शादी के बाद वह एक बेटे निशांत की मां बनी। सास सरोज का कहना है कि घटना से दो दिन पूर्व बहू की एक साड़ी को उन्होंने ननद को देने की बात कही। इस पर वह नाराज हो गई। उसे लगा कि साड़ी ननद को दे दी है।

नाराज होकर बोलना बंद कर दिया उसके बाद वह रूठ गई और बोलना बंद कर दिया। घर में इसी बात को लेकर कलेश शुरू हो गया। कलेश की वजह से बीते शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उन्होंने बहू से कहा कि मेरे लिए खाना मत बनाना। इसी दौरान खाना बनाते वक्त घर में रखी चूहे मार दवा का उसने सेवन कर लिया। इससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जेएन मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान दोपहर दो बजे उसकी मृत्यु हो गई।