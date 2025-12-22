पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कराई पति की हत्या: 1.5 लाख की सुपारी देकर साफ किया रास्ता, अलीगढ़ पुलिस ने किया खुलासा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। आगरा के इलेक्ट्रीशियन की हत्या उसकी ही पत्नी ने दिव्यांग प्रेमी से मिलकर कराई थी। प्रेमी ने इसके लिए डेढ़ लाख की सुपारी दो लोगों को दी थी। प्रेमी ने रुपये देने के बहाने इलेक्ट्रीशियन को अलीगढ़ बुलाया था। पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और हत्यारों को हायर करने वाले को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया। दो की अभी तलाश है। एसएसपी नीरज जादौन ने घटना का पर्दाफाश करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम दिया है।

लोधा क्षेत्र में मिला था शव, पत्नी सहित तीन आरोपित भेजे जेल



आगरा के बाईंपुर क्षेत्र में श्रीराम चंद्र पब्लिक स्कूल निवासी इलेक्ट्रीशियन राजकुमार का शव बुधवार को लोधा क्षेत्र में अकरावत और हैवतपुर के पास मिला था। सिर कुचला हुआ हुआ था। पोस्टमार्टम में एक गोली भी मिली थी। एक दिन पहले मंगलवार को वह दोपहर एक बजे घर से निकले थे। आधार कार्ड से पुलिस ने शव की पहचान कराई। आगरा से अलीगढ़ तक का रोडवेज बस का टिकट मिला। राजकुमार की ससुराल धनीपुर में है। उनके अलीगढ़ आने की जानकारी ससुराल वालों को भी नहीं थी। हत्या के पर्दाफाश के लिए पुलिस ने सर्विलांस व सीसीटीवी की मदद ली, जिसमें अहम सुराग हाथ मिले।

पति की हत्या के बाद प्रेमी से रात भर बात करती रही महिला सीओ गभाना धनंजय सिंह ने बताया कि जांच में पता चला कि गांधीपार्क क्षेत्र के माली नगला निवासी बाबी कुमार ने राजकुमार को फोन कर उधार 40 हजार रुपये देने के बहाने से बुलाया था। बाबी और राजकुमार एक दूसरे को पहले से जानते थे। करीब एक बजे राजकुमार रोडवेज बस से अलीगढ़ के लिए रवाना हुए। अलीगढ़ आने पर आगरा रोड पर ओवर ब्रिज के नीचे से बाबी उसे मिला। गांधीपार्क क्षेत्र के बृह्मदेव कालोनी निकट माली नगला निवासी संदीप भी बाबी के साथ था। संदीप अपनी कार लेकर आया था। यहां से तीनों संदीप की कार में बैठकर लोधा क्षेत्र के लिए निकल गए।

कई घंटे राजकुमार को कार में घुमाते रहे, शराब भी पिलाई सीओ ने बताया कि संदीप और बाबी कई घंटे राजकुमार को कार में घुमाते रहे। शराब भी पिलाई। रात करीब दस बजे सभी आरोपित राजकुमार को अकरावत और हैवतपुर के पास सुनसान जगह पर ले गए। जहां लोधा क्षेत्र के मुकुटपुर निवासी हरीश और सनी भी पहुंच गए। संदीप ने हरीश और सनी को ही डेढ़ लाख में हत्या की सुपारी दी थी। एक लाख रुपये एडवांस भी दे दिए थे। संदीप, हरीश और सनी ने मिलकर राजकुमार की हत्या कर दी। इसके बाद सभी फरार हो गए।



हत्यारों के संपर्क में थी पत्नी, दे रही थी पल-पल की जानकारी पुलिस जांच में पता चला कि राजकुमार की पत्नी ज्योति हत्यारों के संपर्क में थी। बाबी को फोन कर वह राजकुमार के घर से निकलने से लेकर पल-पल की जानकारी दी थी। वाट्सएप पर उसने कुछ मैसेज भी दिए थे, जो बाद में डिलीट कर दिए। सर्विलांस से पता चला कि एक नंबर पर उसकी पत्नी की दोपहर के एक बजे से लेकर रात के चार बजे तक सात बार बात हुई। ज्योति और बाबी के बीच हुई बातचीत ही पुलिस के लिए गिरफ्तारी का आधार बनी।