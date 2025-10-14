मायके से लौटी विवाहिता को शौहर ने पीटा, गले में तार का फंदा लगाकर जान से मारने की कोशिश

संवाद सूत्र, जट्टारी। टप्पल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को दो वर्ष पूर्व उसके शौहर, जेठ, जेठानी और ननद ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। विवाहिता ने अपने मायके गुलावटी में शरण ली थी। हाल ही में 12 अक्टूबर को वह अपने शौहर के पास लौट आई, जहां उसके शौहर और मोहल्ले की एक महिला ने फिर से उसके साथ मारपीट की। शौहर ने जान से मारने की नीयत से विवाहिता के गले में तार का फंदा डालकर हत्या का प्रयास किया।

कार्रवाई की मांग आरोपित शौहर ने पीड़िता को थाना टप्पल तक जाने से रोका। विवाहिता साजमा ने अलीगढ़ जाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है, जिसमें उसने अपने शौहर नफीस और अन्य आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।