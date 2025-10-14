Language
    मायके से लौटी विवाहिता को शौहर ने पीटा, गले में तार का फंदा लगाकर जान से मारने की कोशिश

    By Anil Goyal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 10:28 PM (IST)

    एक महिला जो अपने मायके से वापस आई थी, उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसे तार से गला घोंटकर मारने का प्रयास किया। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने पति पर मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, जट्टारी। टप्पल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता को दो वर्ष पूर्व उसके शौहर, जेठ, जेठानी और ननद ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। विवाहिता ने अपने मायके गुलावटी में शरण ली थी।

    हाल ही में 12 अक्टूबर को वह अपने शौहर के पास लौट आई, जहां उसके शौहर और मोहल्ले की एक महिला ने फिर से उसके साथ मारपीट की। शौहर ने जान से मारने की नीयत से विवाहिता के गले में तार का फंदा डालकर हत्या का प्रयास किया।

    कार्रवाई की मांग

    आरोपित शौहर ने पीड़िता को थाना टप्पल तक जाने से रोका। विवाहिता साजमा ने अलीगढ़ जाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लिखित शिकायत की है, जिसमें उसने अपने शौहर नफीस और अन्य आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

    साजमा ने बताया कि दो वर्ष पूर्व उसे घर से निकालने वाले सभी आरोपित फिर से उसके साथ हिंसा कर रहे हैं। उसने तीन बच्चों के साथ 12 अक्टूबर को अपने शौहर के पास जाने का निर्णय लिया था, लेकिन वहां उसे बुरी तरह से पीटा गया। साजमा ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।