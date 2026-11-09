अलीगढ़ को मिलेगी नई पहचान, 18 नवंबर को लोकार्पित होगा वेलकम-टू-अलीगढ़ कॉरिडोर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नगर निगम भुकरावली में 2.23 करोड़ रुपये की लागत से भव्य स्वागत द्वार ‘वेलकम टू अलीगढ़’ का निर्माण करा रहा है। शहर के विकास, विरासत व विश्वास की नई पहचान वेलकम-टू-अलीगढ़ कॉरिडोर के रूप में सामने आएगा। यह कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

वहीं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सूतमिल चौराहा से नादा पुल तक करीब 2.2 किलोमीटर लंबी और सूतमिल चौराहा से भुकरावली तक लगभग 4.7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण व चौड़ीकरण कराया जा रहा है। 72.23 करोड़ रुपये की लागत से दोनों परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। शुक्रवार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने दोनों प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया।

सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों से लैस नगर आयुक्त ने बताया कि वेलकम टू अलीगढ़ कॉरिडोर को सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। हैबिटेट सेंटर में बने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आइसीसीसी) में स्वागत द्वार से होने वाले प्रवेश पर निगरानी भी रखी जाएगी। सुरक्षित व सुगम यायतात के लिए स्वागत द्वार के पास पुलिस चौकी का निर्माण भी कराया जा रहा है।