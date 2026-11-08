अलीगढ़: मीनाक्षी पुल पर नशे में धुत कार चालक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, पुल से नीचे गिरी स्कूटी सवार महिला

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीपावली की रात मीनाक्षी पुल पर नशे में धुत कार चालक ने जमकर कहर बरपाया। तेज रफ्तार कार ने एक के बाद एक कई दोपहिया वाहनों में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला पुल से नीचे गिर गई, जबकि अन्य लोग पुल पर ही गिरकर घायल हो गए।

घटना के बाद चालक कार छोड़कर फरार हो गया। कार पर पुलिस लिखा हुआ था और उसमें पुलिस की टोपी भी मिली। साथ ही बीयर की बोतलें मिलने से चालक के नशे में होने की आशंका जताई गई। हादसे में घायल शालिनी वर्मा अपनी बेटी उर्वशी वर्मा के साथ स्कूटी से रामघाट रोड की ओर जा रही थीं। स्कूटी उर्वशी चला रही थीं। इसी दौरान कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शालिनी पुल से नीचे जा गिरीं। कार का नंबर यूके 82 बीबी 5060 बताया गया है।