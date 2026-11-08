टेंपो में सवारी बनकर बैठे, लखनऊ के दुर्गागंज चौराहे पर नकदी लूटकर भागे, पुलिसकर्मियों ने दो बदमाशों को दौड़ाकर दबोचा

जागरण संवाददाता, लखनऊ। काकोरी के दुर्गागंज चौराहे पर टेंपो से उतरे युवक के रुपये गिनने के दौरान दो युवकों ने 16,500 रुपये लूट लिए और काकोरी नहर की तरफ भागने लगे। हालांकि, धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से दोनों आरोपित ज्यादा दूर नहीं भाग सके। पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी की और दोनों को दबोच लिया। तलाशी में लूटे गए 16,500 रुपये के साथ 550 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ।

पकड़े गए आरोपितों की पहचान काकोरी के खारी कुआं, कोठी तला निवासी अभिनव यादव और हाता गुलाम जिलानी निवासी विकास के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ लूट और एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, छह नवंबर की शाम करीब पांच बजे कुशमौरा निवासी अगनू दुबग्गा चौराहे से टेंपो में बैठकर दुर्गागंज चौराहे पहुंचे थे। उसी टेंपो में दोनों आरोपित भी सवार हुए थे। चौराहे पर उतरने के बाद अगनू अपने रुपये गिन रहे थे। इसी दौरान दोनों ने उनके रुपये छीन लिए और नहर की तरफ भागने लगे।