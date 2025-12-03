Weather Update: बढ़ रही ठंड... रात में तापमान गिरा, मौसम पर अलीगढ़ का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहरवासियों को आने वाले दिनों में ठंड परेशान करेगी। मंगलवार को सोमवार के मुकाबले रात के तापमान में एक डिग्री गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह धुंध के बाद धूप निकली। जिससे लोगों को राहत मिली। मौसम विशेषज्ञों ने अगले सप्ताह से ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान जारी किया है।

सोमवार को न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज

दिसंबर माह के दूसरे दिन मंगलवार को सुबह 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चली। जिससे लोगों में ठिठुरन का अहसास हुआ। दिन में धूप ने राहत दी। शाम को सूरज ढलते ही ठिठुरन फिर बढ़ गई। सोमवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया था। मंगलवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री गिरावट और न्यूनतम तापमान एक डिग्री कम होकर 8 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इससे यह साफ है कि दिन में हल्की धूप से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ने की संभावना है।