Weather Update Aligarh: घना कोहरा और सर्द हवाएं, 9 डिग्री पहुंचा तापमान

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। घने कोहरे और सर्द हवा के साथ शनिवार की सुबह हईं। दोपहर करीब तीन बजे तक धूप और छांव सिलसिला जारी रहा। तीन बजे के बाद बादलों का पहरा लगा और धूप नदारद हो गईं। अधिकतम पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया। रात में कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम रही।

सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम रहीं

सप्ताहभर पहले धूप और अब तापमान में आ रही गिरावट के कारण मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। शाम साढ़े चार बजे ही एएमयू के आस पास कोहरे का असर देखा गया। कोहरे के कारण शाम छह बजे के वाद हवा भी ठंड का अहसास कराने लगी। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम हो गई। रात में दुकानदारों ने अलाव जलाकर ठंड को दूर किया। मौसम विभाग की आनलाइन रिपोर्ट के अनुसार आद्रता 70 फीसदी रही। जबकि हवा की रफ्तार पांच किमीं प्रतिघंटा दर्ज की गई। शनिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्लियस दर्ज किया गया।