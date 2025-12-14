Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update Aligarh: घना कोहरा और सर्द हवाएं, 9 डिग्री पहुंचा तापमान

    By Jitendra Pandey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:04 AM (IST)

    अलीगढ़ में घने कोहरे और सर्द हवा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। दोपहर तक धूप और छांव का सिलसिला जारी रहा, फिर बादल छा गए। अधिकतम तापमान 9 डिग्री दर्ज कि ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरा और ठंड का असर। जागरण

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। घने कोहरे और सर्द हवा के साथ शनिवार की सुबह हईं। दोपहर करीब तीन बजे तक धूप और छांव सिलसिला जारी रहा। तीन बजे के बाद बादलों का पहरा लगा और धूप नदारद हो गईं। अधिकतम पारा 9 डिग्री दर्ज किया गया। रात में कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम रही।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम रहीं


    सप्ताहभर पहले धूप और अब तापमान में आ रही गिरावट के कारण मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। शाम साढ़े चार बजे ही एएमयू के आस पास कोहरे का असर देखा गया। कोहरे के कारण शाम छह बजे के वाद हवा भी ठंड का अहसास कराने लगी। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी कम हो गई। रात में दुकानदारों ने अलाव जलाकर ठंड को दूर किया। मौसम विभाग की आनलाइन रिपोर्ट के अनुसार आद्रता 70 फीसदी रही। जबकि हवा की रफ्तार पांच किमीं प्रतिघंटा दर्ज की गई। शनिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्लियस दर्ज किया गया।



    हवा की फिर बिगड़ी सेहत, एक्यूआ 390


    दिल्ली में हवा का स्तर खराब होने का असर अलीगढ़ में भी रहा। मौसम विभाग के अनुसार एक्यूआ 390 दर्ज किया गया। हवा मेें पीएम 2.5 की मात्रा 282 और पीएम 10 की मात्रा 384 मिलीग्राम प्रतिघन मीटर रही। हवा की सेहत खराब होने के कारण बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सड़कों पर दूषित हवा से बचाव के लिए लोग मास्क लगाकर निकलते देखे गए।