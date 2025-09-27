Weather Update: मानसून की विदाई बाद तापमान में जबरदस्त उछाल, धूप व उमस से कब मिलेगी राहत देखें मौसम का अपडेट!
मानसून की विदाई के बाद अलीगढ़ में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज धूप और उमस के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई है जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। शीतल पेय की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। Weather Update: मानसून के विदा होते ही जनपद में उमस से भरी गर्मी ने कहर बरपा दिया है। शुक्रवार को 24 घंटे का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। मौसम साफ रहने के कारण धूप खूब खुलकर निकल रही है।
धूप और आर्द्रता के एक साथ मिलने से गर्मी और भी परेशानी कर रही है। मौसम विज्ञानियों ने अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना जताई है, जो उमस और गर्मी दोनों को कुछ राहत दे सकती है। फिलहाल लोगों को धूप और उमस के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
शुक्रवार को भी तेज धूप और उमस से बाहर निकलने में हुई परेशानी
जनपद में इस वर्ष मानसून की निरंतर सक्रियता से रिकॉर्ड बरसात हुई है। तीन वर्ष बाद सितंबर में सबसे अधिक बरसात हुई, जिससे जनपद में लोगों को समय से पहले ही गर्मी से राहत महसूस हुई। दो सप्ताह पहले तक एसी व कूलर बंद थे, जो गर्मी और उमस के कारण फिर से शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को सुबह से ही आसमान साफ था। जवाहर पार्क, स्पोर्ट्स स्टेडियम व अन्य मार्गों और पार्कों में मॉर्निंग करने वाले लोग लौटे थे पसीने से लथपथ नजर आए। दोपहर में धूप और तेज हो गई, जिससे वातावरण में उमस बढ़ने लगी।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार, अगले कुछ दिनों में हो सकती है बरसात
धूप और उमस से लोग परेशान नजर आए। जो लोग खरीददारी करने या अन्य कार्य से बाहर निकले, उमस और गर्मी से व्याकुल दिखाई दिए। गर्मी के कारण जीटी रोड, नौरंगाबाद, रामघाट रोड समेत शहर के अन्य हिस्सों में खुली शीतल पेयों की दुकानों, ढकेलों पर फिर से भीड़ बढ़ने लगी है।
न्यूनतम तापमान में आ सकती है गिरावट
हालांकि, मौसम विज्ञानियों ने मानसून की विदाई के बाद बंगाल की खाड़ी से वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार होने की जानकारी दी है, जो 48 घंटे में पूर्वी व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर समेत पूरे एनसीआर को भिगो सकती हैं। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे दिन में उमस और गर्मी न केवल कम होगी, बल्कि रात को बाहर निकलने पर ठंडी हवा शरीर में सिहरन महसूस करा सकती हैं।
