    अलीगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू, 6 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:16 AM (IST)

    अलीगढ़ में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। योग्य नागरिक 6 नवंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। स्नातक मतदाता के लिए डिग्री और शिक्षक मतदाता के लिए शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है।

    विधान परिषद स्नातक व शिक्षक सूची का पुनरीक्षण शुरू, छह नवंबर तक मतदाता बनने का मौका

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हाे गया है। इसमें कोई भी इच्छुक योग्य नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत छह नवंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र संख्या 18 व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र संख्या 19 निर्धारित किए गए हैं। आवेदन जिले के सभी विकास खंड, नगर निगम, नगर पंचायतों एवं तहसीलों में जमा किए जा सकते हैं।

    उन्होंने बताया कि स्नातक मतदाता के लिए आवेदक का निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी होता है। एक नवंबर 2025 से कम से कम तीन वर्ष पूर्व भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता प्राप्त होना जरूरी है।

    शिक्षक मतदाता के लिए भी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है। इसमें एक नवंबर से पहले के छह वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष राज्य के किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्यरत होना आवश्यक है। उन्होंने बताया इस बार आफलाइन आवेदन के साथ-साथ आनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है।

    आवेदक https://ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सभी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।