अलीगढ़ में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू, 6 नवंबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हाे गया है। इसमें कोई भी इच्छुक योग्य नागरिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत छह नवंबर तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन पंकज कुमार ने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र संख्या 18 व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रपत्र संख्या 19 निर्धारित किए गए हैं। आवेदन जिले के सभी विकास खंड, नगर निगम, नगर पंचायतों एवं तहसीलों में जमा किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि स्नातक मतदाता के लिए आवेदक का निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी होता है। एक नवंबर 2025 से कम से कम तीन वर्ष पूर्व भारत के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता प्राप्त होना जरूरी है।

शिक्षक मतदाता के लिए भी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना जरूरी है। इसमें एक नवंबर से पहले के छह वर्षों में से कम से कम तीन वर्ष राज्य के किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्यरत होना आवश्यक है। उन्होंने बताया इस बार आफलाइन आवेदन के साथ-साथ आनलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है।