तकनीकी शिक्षक भर्ती 2025: UPPSC ने जारी की अधिसूचना, ऐसे करें आवेदन

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। तकनीकि शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा (अध्यापन) सेवा परीक्षा–2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। दो दिसंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि दो जनवरी, ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने तथा शुल्क समाधान की अंतिम तिथि नौ जनवरी रखी गई है।

यूपीपीएससी ने जारी की प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा सेवा परीक्षा 2025 की अधिसूचना यूपीपीएससी यह परीक्षा विभिन्न तकनीकी शिक्षा विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए आयोजित करता है। आवेदन करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को (https://otr.pariksha.nic.in) पर जाकर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ओटीआर कराया हुआ है, वे अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी का उपयोग करके आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। दिशा-निर्देश व आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://uppsc.up.nic.in) पर देखी जा सकती है। उपलब्ध है।

ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे आवेदन, नौ तक सुधार का मौका सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को अप्लाई टैब पर क्लिक कर ओटीआर सत्यापन के बाद विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र के पार्ट–1 और पार्ट–2 में मांगी गई सभी सूचनाएं भरने के बाद आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाएगा। शुल्क भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड और अन्य अधिकृत आनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा। शुल्क जमा करते समय किसी त्रुटि के समाधान के लिए अभ्यर्थियों को शुल्क समाधान की सुविधा नौ जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी। भुगतान असफल होने की स्थिति में अभ्यर्थी ‘पेमेंट फेल्ड’ स्टेटस को पुनः जांचकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करें।