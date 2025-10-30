Language
    गन्ना मूल्य बढ़ने पर किसानों में खुशी, योगी सरकार के फैसले पर क‍िसान बोले- मेहनत का मिला सम्मान

    By Yogesh Kaushik Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:38 PM (IST)

    टीम जागरण, अलीगढ़। प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा से किसानों में खुशी है। अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। किसानों का कहना है कि नकी मेहनत का सम्मान हुआ है।

    कुछ किसानों ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार को गन्ने का मूल्य हरियाणा और पंजाब के बराबर करना चाहिए, ताकि किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके। जनपद की एकमात्र साथा चीनी मिल को नियमित रूप से संचालित किया जाना चाहिए। जनपद के बरौली, खैर और अतरौली विधानसभा क्षेत्रों में गन्ने की सर्वाधिक पैदावार होती है, लेकिन साथा चीनी मिल के वर्षों से नियमित रूप से न चलने के कारण किसानों को अपनी उपज बुलंदशहर के साबितगढ़ या अन्य जिलों की मिलों में ले जानी पड़ती है। जिले में गन्ने की खेती का रकबा घटकर अब मात्र तीन से चार हजार हेक्टेयर रह गया है।



    किसानों के बोल

     


    गन्ने का मूल्य बढ़ाकर किसानों की मेहनत को मान दिया है। उम्मीद है कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती फायदेमंद साबित होगी। साथा चीनी मिल को जल्द शुरू किया जाना चाहिए।- श्यौराज सिंह, बलवंत नगरिया

    गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाने से किसानों को राहत मिलेगी। गन्ने का समर्थन मूल्य अभी और बढ़ाया जाए तभी किसान उन्नत एवं आत्मनिर्भर बन सकेगा।- प्रदीप चंदेल दादा, राष्ट्रीय महामंत्री, भाकियू महाशक्ति



    सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एक बार फिर से गन्ने का रकबा बढ़ाने के लिए उन्हें आत्म बल मिलेगा।- हरेंद्र सिंह, ब्लाक प्रमुख जवां



    मूल्य बढ़ाना किसानों के हित में सराहनीय फैसला है। भाकियू भानु गुट लंबे समय से गन्ना मूल्य वृद्धि की मांग कर रहा था। सरकार को साथा चीनी मिल भी जल्द सुचारू कराना चाहिए।- कृष्णा ठाकुर, युवा जिलाध्यक्ष, भाकियू भानू