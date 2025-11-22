अलीगढ़ पुलिस में फेरबदल: सिविल लाइन व अकराबाद इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिविल लाइन और अकराबाद थाना प्रभारी को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। आठ इंस्पेक्टर को इधर से उधर किया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग खलबली मच गई है।

सिविल लाइन क्षेत्र में छिनैती की घटनाओं व अन्य मामलों के चलते यह कार्रवाई होना माना जा रहा है। सिविल लाइन के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए उनकी जगह देहलीगेट थाना पर प्रभारी विनोद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं देहली गेट का प्रभारी नगर कोतवाली के एसआई ईश्वर सिंह को बनाया है।