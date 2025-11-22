Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अलीगढ़ पुलिस में फेरबदल: सिविल लाइन व अकराबाद इंस्पेक्टर लाइन हाजिर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:16 PM (IST)

    अलीगढ़ में एसएसपी ने सिविल लाइन और अकराबाद के थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। छिनैती की घटनाओं के चलते सिविल लाइन के थाना प्रभारी पर यह कार्रवाई हुई है। देहलीगेट के प्रभारी विनोद कुमार को सिविल लाइन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि आठ अन्य इंस्पेक्टरों का भी स्थानांतरण किया गया है। इस फेरबदल से पुलिस विभाग में खलबली है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिविल लाइन और अकराबाद थाना प्रभारी को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। आठ इंस्पेक्टर को इधर से उधर किया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग खलबली मच गई है।

    सिविल लाइन व अकराबाद इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, आठ इधर से उधर


    सिविल लाइन क्षेत्र में छिनैती की घटनाओं व अन्य मामलों के चलते यह कार्रवाई होना माना जा रहा है। सिविल लाइन के थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए उनकी जगह देहलीगेट थाना पर प्रभारी विनोद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं देहली गेट का प्रभारी नगर कोतवाली के एसआ ईश्वर सिंह को बनाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंस्पेक्टर रविचंद्र को सौंपी जिम्मेदारी

    गौंडा के इंस्पेक्टर मनोज कुमार को नगर कोतवाली, लाइन हाजिर हुए अकराबाद के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सिसोदिया की जगह पिसावा के इंस्पेक्टर रविचंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई। गोधा प्रभारी सरिता सिंह को गौंडा, महिला थाना प्रभारी रेखा सिंह को पिसावा, महिला थाने की चौकी प्रभारी महिला दरोगा लोकेश बैंसला को गोधा, क्वार्सी थाने में तैनात महिला दरोगा निशा चौधरी को महिला थाना का अध्यक्ष बनाया गया है।