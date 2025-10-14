Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी मुठभेड़ करने पर थानाध्यक्ष और एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी सस्पेंड, ऐसे किया था कांड

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 09:42 PM (IST)

    हाथरस में SP ने थानाध्यक्ष ममता सिंह और एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया है।  दोनों अधिकारियों पर एक निर्दोष व्यक्ति को मुठभेड़ में फंसाने और गोली चलाने का आरोप है। जांच में मुठभेड़ फर्जी पाई गई, जिसके बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हाथरस। मुरसान में खाद बीज व्यापारी के घर लूट की कोशिश के आरोपितों की मुठभेड़ में गिरफ्तार करने के मामले में एसपी ने थानाध्यक्ष ममता सिंह और एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया है। स्वजन ने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाया था। जांच सीओ सिटी को सौंपी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुरसान कस्बे के बनखंडी महादेव कालोनी निवासी खाद बीज व्यापारी अमित अग्रवाल के घर में नौ अक्टूबर की सुबह दो युवक घुसे थे। अमित अग्रवाल का आरोप था कि इन युवकों ने लूट का प्रयास किया था। पुलिस ने इस मामले में इगलास क्षेत्र के बड़ाकलां निवासी ओमवीर उर्फ सोनू और इगलास के सूर्यदेव उर्फ देवा को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। था। ओमवीर के पैर में गोली लगी। ओमवीर के भाई अजय ने मुठभेड़ काे फर्जी करार दिया था। उनका कहना है कि वह खेती करते हैं। व्यापारी अमित अग्रवाल को खाद लेने के लिए एडवांस रुपये दिए थे। ओमवीर खाद लेने अमित के पास गया था।

    अमित ने तय रेट पर खाद देने से मना कर दिया। रुपये वापस मांगने पर झगड़ा हो गया था। लूट की कोशिश का आरोप भी फर्जी है। पुलिस उसके भाई को घर से ले गई थी और एक घंटे बाद ही मुठभेड़ में गिरफ्तार दिखा दिया। ग्रामीणों ने इसके विरोध में सोमवार को डीएम कार्यालय का घेराव किया था। इसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष ममता सिंह का चार्ज छीनते हुए उन्हें परिवार परामर्श केंद्र स्थानांतरित किया।

    स्थानांतरित कर दी विवेचना

    विवेचना भी थाना हाथरस गेट को स्थानांतरित कर दी। वहीं जिलाधिकारी राहुल पांडे ने एसडीएम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की। इस कार्रवाई से सोनू के स्वजन व ग्रामीण संतुष्ट नहीं थे। पुलिस-प्रशानिक अधिकारियों ने मंगलवार को सोनू के स्वजन को एसपी कार्यालय बुलाया। एसपी, एडीएम, एसडीएम, ग्राम प्रधान और अन्य लोगों की मौजूदगी में करीब एक घंटे वार्ता चली। बैठक के बाद एसपी ने सब इंस्पेक्टर ममता सिंह और एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी मुकेश कुमार को निलंबित कर दिया।

    महापंचायत को लेकर टेंशन में पुलिस-प्रशासन

    फर्जी मुठभेड़ मामले में डीएम कार्यालय पर घेराव के दौरान किसान नेताओं और ग्रामीणों और पूर्व विधायक प्रताप चौधरी ने कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस प्रकरण की सीबीआई या न्यायिक स्तर पर जांच कराने, दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर एफआइआर दर्ज करने, पीड़ित सोनू उर्फ ओमवीर और सूर्यदेव उर्फ देवा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने, पचास लाख रुपये की आर्थिक सहायता की मांग की थी।

    मांगें पूरी न होने पर आज 15 अक्टूबर को इगलास के बड़ाकलां गांव में महापंचायत का ऐलान किया है। दो पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई के बाद एसपी कार्यालय पर साेनू के माता-पिता और स्वजन ने संतुष्टि जताई। फिर भी अधिकारी टेंशन में हैं।

    थानाध्यक्ष और एंडी थेप्ट टीम प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। सीओ सिटी को प्रकरण की जांच सौंपी गई है। कार्रवाई से स्वजन संतुष्ट हैं। - चिरंजीव नाथ सिन्हा, एसपी हाथरस