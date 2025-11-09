अलीगढ में हिस्ट्रीशीटर शाका को पकड़ने गए सिपाही पर जानलेवा हमला, तीन गोलियां मारीं; हालत गंभीर
अलीगढ़ के टप्पल में हिस्ट्रीशीटर शाका को पकड़ने गए सिपाही देव दीक्षित पर जानलेवा हमला हुआ। शाका ने सिपाही को तीन गोलियां मारीं और फरार हो गया। गंभीर हालत में सिपाही को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। टप्पल थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में हिस्ट्रीशीटर शाका को पकड़ने गए सिपाही पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोपित ने सिपाही को पिस्टल से तीन गोली मार कर जमीन पर गिरा दिया। आरोपित फायरिंग के भाग गया।
सिपाही को गंभीर हालत में कराया भर्ती, एसएसपी मौके पर पहुंचे
जट्टारी थाने पर तैनात आरक्षी देव दीक्षित एक अन्य सिपाही के साथ एक मुकदमा में फरार चल रहे शाका को पकड़ने गए थे। सिपाही को गुणगांव के अस्पताल में भर्ती कराया है। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण आरोपित को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है।
