अलीगढ में हिस्ट्रीशीटर शाका को पकड़ने गए सिपाही पर जानलेवा हमला, तीन गोलियां मारीं; हालत गंभीर

अलीगढ़ के टप्पल में हिस्ट्रीशीटर शाका को पकड़ने गए सिपाही देव दीक्षित पर जानलेवा हमला हुआ। शाका ने सिपाही को तीन गोलियां मारीं और फरार हो गया। गंभीर हालत में सिपाही को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की है।

सिपाही पर हमले के बाद मौके पर पुलिस की गाड़ियां।