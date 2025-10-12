Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    3 नवंबर को होगा UP कबड्डी लीग का ऑक्शन, अलीगढ़ टाइगर समेत इतनी टीमें होंगी शामिल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 07:07 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का ऑक्शन 3 नवंबर को होगा, जिसमें अलीगढ़ टाइगर समेत कई टीमें भाग लेंगी। यह खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और टीमों में शामिल होने का एक महत्वपूर्ण मौका है। ऑक्शन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी टीमें इसमें भाग लेने के लिए उत्साहित हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कबड्डी... कबड्डी... की रेड अब अलीगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया सुनने जा रही है। यूपी कबड्डी लीग दिसंबर माह में शुरू होने जा रही है। जिसके लिए खिलाडियों की निलामी तीन नंबर को होने जा रही है। इस नीलामी में अलीगढ़ के 20 खिलाड़ियों सूची शामिल होगी। खरीदार इस खिलाड़ियों को दांव लगाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    यूपी कबड्डी लीग के ऑक्शन तारीख का ऐलान अलीगढ़ से रविवार को किया गया। शेखरा सराफ मेमोरियल अस्पताल के कॉन्फ्रेंस रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में यूपीकेएल के संस्थापक संभव जैन, अलीगढ़ टाइगर के टीम मालिक इंजी. सुमित सराफ ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा की। संस्थापक संभव जैन ने बताया कि यूपी कबड्डी लीग में 12 टीमें दूसरे सीजन में उतरने जा रही है।

    12 टीमों के लिए खिलाड़ियों की नीलामी तीन नंबर को नोएडा स्थित एक होटल में की जाएगी। नीलामी के दौरान टीम मालिक समेत मैनेंजिंग टीम, कोच और टीम के मेंटोर शामिल होंगे। नीलामी प्रक्रिया एक दिन ही पूरी की जाएगी। जिसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता में माहेश्वरी क्रिएटिव क्लब के संरक्षक, माहेश्वरी सुपर किंग के मालिक संजय माहेश्वरी व अन्य मौजूद रहे।

    चार खिलाड़ी रख सकेंगे टीम मालिक

    संभव जैन ने बताया कि एक टीम में 20 खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। जिसमें 14 खिलाड़ी नीलामी से लेना होगा। उसके अलावा चार खिलाड़ी टीम मालिक अपनी पसंद से टीम में रख सकेंगे। इसके अलावा तीन खिलाड़ी कबड्डी फेडरेशन की लिस्ट से लेना होगा, जो नियमानुसार अनिवार्य है। इसके अलावा बाकी के खिलाड़ी हुनर के आधार पर चयन करने की आजादी होगी।

    अलीगढ़ समेत चार नई टीमें

    उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (यूपीकेएल) सीजन-2 में इस 12 टीमें प्रतिभाग करने जा रही हैं। इस बार चार नई टीमों में अलगीढ़, कानपुर वारियर्स, गोरखपुर ग्लैडिएर्ट्स और मुजफ्फनगर को शामिल किया गया है। पहले सीजन में यमुना योद्धाज, नोएडा निन्जा, काशी किंग्स, अवध रामदूत, ब्रिज स्टार्स, संगम चैलेंजर्स, गंगा किंग्स ऑफ मिर्ज़ापुर, लखनऊ लायंस (पिछली चैंपियन) की टीम ने भाग लिया था।

    अलीगढ़ के कबड्डी खिलाड़ियों को बड़ा मंच देने हेतु उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में अलीगढ़ टाइगर टीम की हुई एंट्री अलीगढ़ के कबड्डी खिलाड़ियों को खेल की मुख्य धारा में जोड़ने और उन्हें राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर देने के उद्देश्य से शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक सुमित सराफ ने उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में अलीगढ़ की टीम खरीदी है।

    टीम का नाम रखा गया है अलीगढ़ टाइगर

    अलीगढ़ टाइगर टीम का गठन न केवल जिले के प्रतिभाशाली कबड्डी खिलाड़ियों को बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा फल के प्रदेश स्तर पर अलीगढ़ की पहचान को भी मजबूत करेगा। इस पहला से खिलाड़ियों को अपने कौशल को निखारने और उच्च स्तर पहुंचने का अवसर मिलेगा।

    सुमित सराफ कहा कि मेरा उद्देश्य अलीगढ़ के युवाओं और खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां वह अपनी मेहनत और प्रतिभा से प्रदेश देश का नाम रोशन कर सकें मुझे पूर्ण विश्वास है कि अलीगढ़ टाइगर आगामी सीजन में शानदार प्रदर्शन कर अलीगढ़ को गौरांवित करेगा। सुमित सराफ ने कहा अलीगढ़ टाइगर को उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग की सबसे सशक्त टीम बनाना और आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की प्रो कबड्डी लीग में अलीगढ़ का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।