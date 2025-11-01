62 लाख की लागत से सहेजा जाएगा UP का ये ऐतिहासिक पुल, नगर निगम ने उठाया ये बड़ा कदम

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सीएम ग्रिड योजना के तहत अब सड़क, नाला निर्माण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने का काम भी नगर निगम करेगा। उस्मानपाड़ा स्थित लगभग 200 वर्ष पुराने हाथी पुल के नवीनीकरण व जीर्णोद्धार के लिए शासन के पास नगर निगम द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। 62 लाख रुपये की लागत से काम कराया जाएगा। सीएम ग्रिड योजना के तहत अलीगढ़ से भेजे गए अरबों रुपये के कार्यों के प्रस्तावों को शासन ने तत्काल स्वीकृति दी है। इससे इन हाथी पुल के जल्द जीर्णाेद्धार की उम्मीद भी जगी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खड़ा हो गया था ये खतरा

कुछ दिन पहले हाथी पुल पर पानी की लाइन से लीकेज होने के कारण सीलन आने व इसके गिरासू होने का खतरा तक बन गया था। इस पर मेयर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने इस पुल के नवीनीकरण का प्रस्ताव बनवाया। 62 लाख रुपये से कराए जाने वाले कार्यों का विवरण भी भेजा गया है। मेयर ने कहा कि शासन से जल्द ही अनुमोदन मिलने की उम्मीद है। स्वीकृति मिलते ही पुल के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

नगर आयुक्त ने बताया कि इस पुल को शहर की विरासत के रूप में सहेजने के लिए शासन से विशेष अनुमति व अनुदान की मांग की गई है। सीएम ग्रिड योजना के पैकेज-2 के तहत 13 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से वार्ड 10, 37, 60, 68 और 87 में जीटी रोड स्थित महाराजा पैलेस से अब्दुल करीम चौक, जामा मस्जिद होते हुए खटीकन चौराहे तक 1.68 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण तेज गति से कराया जा रहा है।