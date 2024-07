Hathras Satsang Accident: हाथरस भगदड़ के अधिकांश पीड़ितों की हुई पहचान, एक शख्स बोला- 'मेरा तो कुछ नहीं बचा'

हाथरस भगदड़ में अपनी पत्नी, मां और 16 साल की बेटी को खोने वाले विनोद ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस हादसे में अपना सब कुछ खो दिया, मेरा तो कुछ नहीं बचा। एएनआई से बात करते हुए विनोद ने कहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि वे तीनों सत्संग में गए थे क्योंकि वह कहीं बाहर गए थे। किसी ने विनोद को बताया कि सत्संग में भगदड़ मच गई है जिसके बाद मैं मौके पर पहुंचा तो पता चला कि मेरी 16 साल की बेटी, मां और पत्नी की मौत हो गई है।

हाथरस हादसे की एक और 16 वर्षीय पीड़िता की मां कमला ने अपनी बेटी रोशनी की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं 20 साल से बाबा के सत्संग में आ रही हूं। आज मैं अपनी 16 साल की बेटी के साथ सत्संग में गई थी और दोपहर करीब दो बजे भगदड़ मच गई। मैं और मेरी बेटी मामूली रूप से घायल हो गईं। ठीक थी लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वह बेहोश हो गई, बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

#WATCH | Mother of a 16-year-old who died in the Hathras stampede, Kamala says, " We have been attending the Satsang for the last 20 years and such an incident has never happened...'Parmatama' (Bhole Baba) left around 2-2:30 pm and after that, the incident happened...I lost my… pic.twitter.com/QnAazDZvAa— ANI (@ANI) July 3, 2024