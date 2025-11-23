यूपी के इस शहर में 44.77 करोड़ से होगा सड़क और लाइट का काम, जिला पंचायत से मिली मंजूरी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले की जनता के लिए राहत भरी खबर है। जिला पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 55.04 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें से 44.77 करोड़ रुपये सिर्फ सड़क, नाली व प्रकाश जैसे विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे।

शेष राशि पेंशन, वेतन व विभागीय कार्यों में उपयोग होगी। शनिवार को पंचायत सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह बजट सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि सांसद सतीश गौतम की मौजूदगी में विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई।



बैठक की शुरुआत अपर मुख्य अधिकारी डा. श्याम सुंदर शर्मा ने 25 जनवरी को हुई बैठक की कार्रवाई प्रस्तुत कर की। इसके बाद मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 का मूल आय व व्यय का बजट पेश किया गया। इसमें बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष में कुल 87.55 करोड़ रुपये की आय प्रस्तावित है। इसमें से 78.32 करोड़ रुपये 15वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हुए।

9.23 करोड़ रुपये की आय की अर्जित जिला पंचायत ने स्थानीय स्तर पर 9.23 करोड़ रुपये की आय अर्जित की। इस वर्ष 68.14 करोड़ रुपये व्यय प्रस्तावित है। इसमें से 58.64 करोड़ रुपये सड़क, नाली व अन्य विकास कार्यों पर खर्च हुए हैं। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 75.40 करोड़ रुपये की प्रस्तावित आय पर मुहर लगी। इसमें 68 करोड़ रुपये केंद्र व राज्य के अनुदान से आने का अनुमान है, जबकि 7.54 करोड़ रुपये स्थानीय निजी स्रोतों से मिलने की संभावना है।

वर्ष 2026-27 के लिए कुल 55.04 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें 44.77 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। 6.02 करोड़ रुपये पेंशन, वेतन व अन्य विभागीय गतिविधियों पर खर्च होंगे। बोर्ड ने इन सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। बैठक में जिले से जुड़े कई मुद्दे उठे। इसमें सबसे विशेष बिजली विभाग को लेकर नाराजगी अधिक रही। खराब हाईमास्ट लाइटों का मुद्दा भी कई सदस्यों ने जोरशोर से उठाया।

हाईमास्ट लाइटें हैं खराब वार्ड 28 के सदस्य अमित ठेनुआ ने बताया कि मोहकमपुर में जिला पंचायत द्वारा लगाई गई हाईमास्ट लाइटें काफी समय से खराब हैं। वार्ड 45 के सदस्य बबलू होल्कर ने कहा कि बिना पूछे सदस्यों के क्षेत्रों में कार्य आवंटित कर दिए जाते हैं। ठेकेदार निर्माण के दौरान नियमों का पालन नहीं करते। वार्ड 22 के सदस्य कुलदीप चौधरी ने कहा कि इस कार्यकाल में अच्छा काम हुआ है, लेकिन अन्य विभागों की समस्याएं लोगों को परेशान करती हैं। इंटर कालेज के ऊपर से हाइटेंशन लाइन गुजर रही है। इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। अतरौली ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि केहरी सिंह ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बताया कि एक कनेक्शन पर तीन महीनों का 45 हजार रुपये का बिल भेज दिया गया है।

वार्ड 21 के सदस्य प्रतिनिधि महेश कुमार ने कहा कि इस कार्यकाल में लक्ष्मणगढ़ी गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण हुआ है। सभी माइनरों की सफाई कराई गई, जिससे किसानों को लाभ मिला है। वार्ड 41 के सदस्य बिजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जिला पंचायत द्वारा विकास कार्यों के साइन बोर्ड लगाए जाने थे, लेकिन अब तक नहीं लगाए गए। वार्ड 40 के सदस्य संजय दिवाकर ने भी क्षेत्र की समस्याओं को विस्तार से रखा।

जनप्रतिनिधियों ने जिला पंचायत के कार्यकाल की प्रशंसा इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी ने कहा कि जिला पंचायत ने काफी काम किया है। बिना भेदभाव सभी सदस्यों के क्षेत्रों में योजनाएं दी गई हैं। सांसद सतीश गौतम ने कहा कि जिन्होंने जिला पंचायत का साथ दिया, उनका भी भला हुआ, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी। पिछले कार्यकालों में इतना काम नहीं देखा। भाजपा जिलाध्यक्ष कृष्णपाल सिंह लाला ने कहा कि शिकायतें भी हैं, जिन्हें प्राथमिकता से निस्तारित किया जाना चाहिए।

खराब लाइटों को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए जाएं। इस मौके पर जवां ब्लाक प्रमुख हरेंद्र सिंह, लोधा ब्लाक प्रमुख हरेंद्र सिंह, धनीपुर ब्लाक प्रमुख पूजा दिवाकर, खैर ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि दिवाकर गौड़, चंडौस ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि रमेश पाल सिंह, सोमेश चौधरी, डा. जितेंद्र सिंह चौधरी, सचिन पाठक, रवि सूर्यवंशी, प्रदीप चौधरी, भूपेश बघेल, मोमराज सिंह, नीरज चौहान, ओमपाल सिंह सूर्यवंशी, बंटी बालियान, धर्मपाल सिंह, कुंवरपाल सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।

कार्यालय में लगेगी कल्याण सिंह की प्रतिमा, सदस्यों के घर लगेंगे बोर्ड जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उन्होंने पिछली बैठक में कहा था कि कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा स्थापित कराई जाएगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जनवरी-फरवरी में यह कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में हुए कार्यों की जानकारी वाले बोर्ड उनके घरों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने खराब हाईमास्ट लाइटों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सभी लाइटें ठीक कराई जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।