UP के इस जिले में 128 करोड़ से बनेगा ऐसा बस स्टैंड जिसमें एयरपोर्ट जैसी होंगी सुविधाएं, नवंबर से शुरू होगा काम

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शहर के लिए अच्छी खबर है। हवाई अड्डे की तरह सुविधाएं सारसौल (सेटेलाइट) बस स्टैंड पर होंगी। इस बस स्टैंड का निर्माण नवंबर माह में शुरू हो जाएगा। इसके लिए बस स्टैंड परिसर से पेड़ काटे जा चुके हैं। दो वर्ष में काम पूरा हो जाएगा। तब तक बसों का संचालन कुछ दूरी पर स्थित वर्कशाप के निकट से होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



सूतमिल चौराहा के निकट गाजियाबाद हाईवे से लगते इस बस स्टैंड का शुभारंभ 31 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन कमिश्नर अजयदीप सिंह ने किया था। इसके बाद से अब तक बस स्टैंड परिसर में विकास कार्य नहीं हुआ है। यहां से पलवल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, नोएडा, मुरादाबाद, बरेली, कासगंज व एटा आदि के लिए बसें जातीं हैं। सुविधाओं के अभाव के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

जरा सी बारिश में भर जाता है पानी वर्तमान स्थिति यह है कि जरा सी बरसात से पूरे परिसर में पानी भर जाता है। यहां से करीब 45 किलोमीटर दूर जेवर हवाई अड्डा बनकर लगभग तैयार हो गया है। इस कारण बस स्टैंड को टर्मिनल के रूप में बनाया जाना है। इसमें हवाई अड्डे की तरह सुविधाएं होंगी। निर्माण की जिम्मेदारी मेसर्स मितोलगढ़ केदार प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। योजना के अनुसार यहां हवाई अड्डे की तरह सुविधाएं होंगी।

बस अड्डे में मल्टीस्टोरी फ्लोर बनाया जाएगा। सेंसर युक्त अत्याधुनिक शौचालयों की सुविधा यात्रियों के साथ चालक-परिचालक व स्टाफ के लिए उपलब्ध होगी। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर बसों के आवागमन की जानकारी भी प्रदर्शित होगी। दुकानें व रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा। वातानुकूलित व साधारण वेटिंग रूम में बैठने की व्यवस्था होगी। मोबाइल फोन चार्जिंग की सुविधा होगी। अंडरग्राउंड पार्किंग, एटीएम की सुविधा होगी। चालक व परिचालक के लिए आराम कक्ष भी तैयार होंगे।



ऊपरी मंजिलों पर बनेगा रेस्टोरेंट

सेटेलाइट बस स्टैंड का लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल की तरह निर्माण होगा। 18 हजार 982 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य होना है। इसमें 35 प्लेटफार्म बनेंगे। पूछताछ कार्यालय, प्रतीक्षालय, कार्यालय आदि होंगे। ऊपरी मंजिलों पर माल, रेस्टोरेंट आदि बनेंगे। एसी फूड कोर्ट के अलावा बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी। चार लिफ्ट होंगी। निर्माण कार्य पूरा होने पर दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू होगा।