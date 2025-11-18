Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस जिले में होगा एयरपोर्ट का विस्तार, 6 गांवों में भूमि अधिग्रहण के लिए दिसंबर में शुरू होगा ये काम

    By Surjeet Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 04:38 AM (IST)

    एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रशासन ने छह प्रभावित गांवों में जन-सुनवाई की तिथियां तय कर दी हैं। आठ से 11 दिसंबर तक होने वाली इन सुनवाइयों में ग्रामीणों की राय, सुझाव और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित गांव में भूमि अधिग्रहण को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। अब प्रशासन के स्तर से छह गांव में जन सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई हैं। आठ दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी होगी। इसमें ग्रामीणों की राय, सुझाव व आपत्तियां दर्ज की जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसडीएम कोल महिमा राजपूत ने बताया कि नागर विमानन विभाग व नागरिक उड्डयन अनुभाग-6 से प्राप्त निर्देशों के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन व जनसुनवाई अनिवार्य है। यह अध्ययन गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा शासन से स्वीकृत मानकों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने बताया कि कि रिपोर्ट का अवलोकन कलक्ट्रेट स्थित भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय, तहसीलदार कोल कार्यालय व प्रभावित गांव के प्रधानों के पास उपलब्ध है।

    यहां देखी जा सकती है जानकारी

    यह रिपोर्ट जिले की वेबसाइट www.aligarh.nic.in व नागरिक उड्डयन विभाग के पोर्टल www.aai.aero पर भी देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई के लिए आठ दिसंबर को पंचायतघर खानगढ़ी में ईकरी खानगढ़ी, नौ दिसंबर को प्राथमिक विद्यालय बोरोना में पिखलौनी व निजामतपुर बोरोना की जन सुनवाई होगी। इसके अलावा 10 दिसंबरक को अलहदादपुर में जनसुनवाई होगी। 11 दिसंबरी को उच्च प्राथमिक विद्यालय पनैठी में पनैठी की जनसुनवाई की जाएगी।

    एसडीएम ने बताया कि जनसुनवाई का उद्देश्य परियोजना से जुड़े सामाजिक प्रभावों की जानकारी ग्रामीणों को देना है। इनके सुझावों व आपत्तियों का संकलन करना है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्र के सभी भू–स्वामियों व ग्रामीणों से अपील की है कि वे निर्धारित समय अनुसार उपस्थित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।