    'SIR' में लापरवाही पड़ी भारी, यूपी के इस जिले में 44 BLO और 44 सुपरवाइजरों को थमाया नोटिस

    By Vinod Bharti Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    अलीगढ़ जनपद में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्धस्तर पर चल रहा है, लेकिन कुछ बीएलओ ढिलाई बरत रहे हैं। खैर विधानसभा क्षेत्र में 44 बीएलओ और 44 सुपरवाइजर की शिथिलता पर खंड शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।    

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। अलीगढ़ जनपद में मतदाता सूचियां का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान युद्धस्तर पर चल रहा है, कुछ बीएलओ ढिलाई बरत रहे हैं। खैर विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 44 बीएलओ और 44 सुपरवाइजर को शिथिलता बरतने पर खंड शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया है।

    इनमें सहायक अध्यापक, शिक्षामित्र, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल है। सभी को प्रत्येक दिवस पर कम से कम 100 फार्म अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। 23 नवंबर की शाम तक गणना पत्रकर 400 से ऊपर फीडिंग करने की चेतावनी दी गई है।

    वहीं, खैर के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सुपरवाइजर राज कुमार व आदित्य कुमार का बीएलओ व सुपरवाइजर के कार्यों का सही पर्यवेक्षण न करने पर अग्रिम आदेश तक वेतन रोक दिया गया है।