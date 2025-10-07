Language
    कमरे से चाबी चुराई और टिर्री पर बैठकर फरार हुईं वन स्टॉप सेंटर से दो किशोरियां, पुलिस के छूटे पसीने

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:47 AM (IST)

    अलीगढ़ के वन स्टॉप सेंटर से दो किशोरियां भाग गईं जिनमें से एक को पकड़ लिया गया। दोनों किशोरियाँ बाराबंकी और खैर की रहने वाली अपने परिवार से नाराज़ होकर घर से भागी थीं। सेंटर के कमरे से चाबी चुराकर ताला खोला और फरार हो गईं। सीसीटीवी में दोनों टिर्री पर बैठकर जाती हुई दिखाई दीं। खैर की किशोरी की तलाश जारी है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। घर से भागी दो किशोरियाें ने वन स्टॉप सेंटर से भी फरार होकर पुलिस के भी पसीने छुड़ा दिए। स्टाफ जब उनके कमरे में चाय-नाश्ता देने पहुंचा, तब इसकी खबर अधिकारियों को लगी।

    पूरे दिन तलाश के बाद बाराबंकी निवासी एक किशोरी को तो पकड़ लिया गया, लेकिन खैर की रहने वाली किशोरी का पुलिस देर शाम तक भी पता नहीं कर पायी थी। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और दूसरी किशोरी के स्वजन को उसके मिलने की जानकारी देकर अलीगढ़ बुला रही है।

    बाराबंकी के सफेदाबाद और खैर की रहने वाली ये दोनों किशोरियों को क्वार्सी थाने के पास स्थित वन स्टॉप सेंटर में काउंसलिंग के लिए लाया गया था। दोनों अपने परिवार से नाराज होकर घर छोड़ गई थीं। मिलने पर उन्हें सेंटर के दूसरी मंजिल के कमरे में रखा गया था। ये दोनों रविवार की देर रात करीब ढाई बजे गायब हो गईं। सुबह जब स्टाफ उनके लिए नाश्ता लेकर कमरे में पहुंचा तो दोनों वहां नहीं थी। यह देख उसके होश उड़ गए। फाैरन अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। कंट्रोल रूम से आसपास के थानों में सूचना सर्कुलेट की गई।

    टिर्री पर बैठकर हुईं थी फरार, एक बाराबंकी की हैं रहने वालीं

    सोमवार की दोपहर एक बजे बाराबंकी निवासी 14 वर्षीय किशोरी को मडराक क्षेत्र में आगरा रोड पर पीआरवी की टीम ने पकड़ लिया। उसे वापस सेंटर लाया गया। वहीं खैर निवासी 11 वर्षीय किशोरी का कहीं पता नहीं चला। बाद में पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि ये दोनों किशाेरी चाबी से चुपचाप ताला खोल रही थीं और फिर वहीं ताला चाबी रख कर वहां से गायब हो गईं। दोनों एक टिर्री से जाते हुए भी देखा गया। खोज शुरू हुई तो दोनों के खैर पहुंचने की पुष्टि हुई।

    बाराबंकी की किशोरी से पूछने पर उसने पुलिस को बताया कि दोनों टिर्री से गए थे और रास्ते में अलग-अलग हो गए। उसके बाद खैर की किशोरी का उसे कुछ पता नहीं है।

    स्टेशन पर जीआरपी को मिली थी बाराबंकी की किशोरी

    बाराबंकी की रहने वाली किशोरी परिवार से नाराज होकर घर से चली गई थीं। बीती 25 सितंबर को स्टेशन पर जीआरपी को वह मिली थीं। किशोरी ने भी परिवार से नाराज होकर घर से चले जाने की बात स्वीकारी थी। उसकी गुमशुदगी की जानकारी उसके परिवार ने बाराबंकी के सफेदाबाद थाने में दर्ज कराया था। अब पुलिस ने उनको किशोरी के बरामद होने की जानकारी दी है। स्वजन के आने के बाद किशोरी उनके सुपुर्द कर दी जाएगी।

    छोटी बहन को लेकर घर से भाग गई थी किशोरी

    खैर की निवासी किशोरी 25 दिन पूर्व अपनी पांच वर्षीय छोटी बहन को लेकर घर से चली गई थी। चाइल्ड लाइन ने दोनों को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया था। स्वजन छोटी को अपने साथ ले गए और उसे यहीं छोड़ गए। उसके बाद बाल कल्याण समिति ने किशोरी को बालिका सुधार गृह भेजना तय किया। मेडिकल होने के बाद किशोरी को वहीं भेजने की तैयारी की जा रही थी कि फिर वह अचानक गायब हो गई और पुलिस टीम के भी हाथ पांव फूल गए। किशोरी की तलाश में हर थाने की पुलिस को सक्रिय रहने को कहा गया है।

    दोनों सीसीटीवी कैमरे में चाबी से ताला खोलती दिख रही हैं। सोते वक्त या किसी अन्य तरीके से इन्होंने स्टाफ से चाबी चुरा ली होगी। एक को बरामद कर लिया है, दूसरी किशोरी की तलाश की जा रही है। दोनों परिवार से नाराज होकर घर से चली गई थीं। सर्वम सिंह, सीओ सिविल लाइन 