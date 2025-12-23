अलीगढ़: लाइसेंस नवीनीकरण में रिश्वतखोरी, दो कर्मचारी गिरफ्तार
अलीगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के नाम पर रुपये मांगने वाले निजी कंपनी के दो कर्मचारियों को पुलिस ने पकड़ लिया। शिकायतकर्ता अभिषेक ने बताया क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के नाम पर रुपये मांगने पर रविवार को निजी कंपनी के दो कर्मचारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनसे कुछ रुपये भी बरामद हुए हैं। इसकी रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेज दी है।
पुलिस को सौंपे, परिवहन आयुक्त को भेजी रिपोर्ट
शीशियापाड़ा के अभिषेक अपने भाई अनिकेत के ड्राइविंग लाइंसेस के नवीनीकरण के लिए आइटीआइ स्थित सेंटर पर गए थे। यह सेंटर निजी कंपनी की ओर से संचालित किया जाता है। आरोप है कि वहां मौजूद कर्मचारी विपिन कुमार और कृष्ण गोपाल ने रुपये मांगे। इस पर आपत्ति की गई। दोनों कर्मचारियों को पकड़कर आरटीओ आफिस में आरआइ के आफिस ले गए। वहां पर 112 नंबर पर डायल कर पुलिस भी बुला ली।
पुलिस को मिले रुपये
पुलिस की मदद से तलाशी ली गई तो उनकी जेब से 200 रुपये निकले। इसके अलावा अन्य रुपये भी थे। जो कि अपने बताए गए। पुलिस दोनों को पकड़कर पुलिस थाना बन्ना देवी ले गई। कार्यवाहक आरआइ चंपालाल निगम ने बताया कि विपिन कुमार निजी कंपनी में सुपरवाइजर है जबकि कृष्ण गोपाल दलाल किस्म का है। इनकी रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेज दिए गए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।