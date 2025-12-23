अलीगढ़: लाइसेंस नवीनीकरण में रिश्वतखोरी, दो कर्मचारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के नाम पर रुपये मांगने पर रविवार को निजी कंपनी के दो कर्मचारियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनसे कुछ रुपये भी बरामद हुए हैं। इसकी रिपोर्ट परिवहन आयुक्त को भेज दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को सौंपे, परिवहन आयुक्त को भेजी रिपोर्ट

शीशियापाड़ा के अभिषेक अपने भाई अनिकेत के ड्राइविंग लाइंसेस के नवीनीकरण के लिए आइटीआइ स्थित सेंटर पर गए थे। यह सेंटर निजी कंपनी की ओर से संचालित किया जाता है। आरोप है कि वहां मौजूद कर्मचारी विपिन कुमार और कृष्ण गोपाल ने रुपये मांगे। इस पर आपत्ति की गई। दोनों कर्मचारियों को पकड़कर आरटीओ आफिस में आरआइ के आफिस ले गए। वहां पर 112 नंबर पर डायल कर पुलिस भी बुला ली।