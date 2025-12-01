अलीगढ़ में दो भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत: हाईवे किनारे मिले शव, बरेली शादी में गए थे दोनों
अलीगढ़ में बरेली से लौट रहे दो भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों से संपर्क टूटने के 16 घंटे बाद हाईवे किनारे शव मिले। पुलिस इसे दुर्घटना बता रही है, पर परिवार का कहना है कि समय पर मदद मिलती तो जान बच सकती थी। दोनों सासनीगेट के रहने वाले थे और शादी समारोह से लौट रहे थे। रविवार शाम को आखिरी बार उनसे बात हुई थी।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बरेली में शादी कार्यक्रम से वापस लौट रहे दो सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। स्वजन से संपर्क कटने के 16 घन्टे बाद पुलिस को उनके शव हाईवे किनारे मिले। पुलिस दुर्घटना बता रही है। स्वजन का कहना है कि यदि हादसा भी है तो समय पर पुलिस पहुंचती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी।
बरेली गए थे शादी में
सासनीगेट क्षेत्र के पंचनगरी सराय हरनारायण के रहने वाले सत्यप्रकाश बिसारिया अपने छोटे भाई रमेन्द्र बिसारिया के साथ बरेली अपनी चचेरी बहन की बेटी की शादी में गए थे। बीते रविवार लौट रहे थे। स्वजन के अनुसार शाम करीब छह बजे कॉल पर बात हुई तो वह बस में थे। बस रुकवाने की बोल रहे थे। इस हड़बड़ाहट में उनसे बात नहीं हुई। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ।
सोमवार सुबह पहुंची कॉल
सोमवार सुबह 10 बजे काल आई कि पोस्टमार्टम गृह पहुंच जाइये, इससे सभी सदमे में हैं। पुलिस के अनुसार सासनीगेट क्षेत्र के हाजीपुर चोहट्टा पर पर हाईवे के पास दोनों मृत अवस्था मे मिले।
