अलीगढ़ में दो भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत: हाईवे किनारे मिले शव, बरेली शादी में गए थे दोनों

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बरेली में शादी कार्यक्रम से वापस लौट रहे दो सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। स्वजन से संपर्क कटने के 16 घन्टे बाद पुलिस को उनके शव हाईवे किनारे मिले। पुलिस दुर्घटना बता रही है। स्वजन का कहना है कि यदि हादसा भी है तो समय पर पुलिस पहुंचती तो उनकी जान बचाई जा सकती थी।

बरेली गए थे शादी में

सासनीगेट क्षेत्र के पंचनगरी सराय हरनारायण के रहने वाले सत्यप्रकाश बिसारिया अपने छोटे भाई रमेन्द्र बिसारिया के साथ बरेली अपनी चचेरी बहन की बेटी की शादी में गए थे। बीते रविवार लौट रहे थे। स्वजन के अनुसार शाम करीब छह बजे कॉल पर बात हुई तो वह बस में थे। बस रुकवाने की बोल रहे थे। इस हड़बड़ाहट में उनसे बात नहीं हुई। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ।