स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में बम की अफवाह से मच गई खलबली, अलीगढ़ स्टेशन पर ट्रेन रोककर चेकिंग

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दिल्ली से बिहार जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की सूचना पर ट्रेन को अलीगढ़ में रोका गया। आरपीएफ, जीआरपी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डॉग स्क्वाड व सिविल पुलिस ने तलाशी ली।बताए गए जनरल कोच से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। हालांकि उससे कुछ मिला नहीं है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर अलीगढ़ में रोकी ट्रेन

दिल्ली से बिहार जा रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर रहे एक यात्री के पास बम होने की सूचना पर अलीगढ़ स्टेशन पर खलबली मच गई। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने चेकिंग करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को उतार लिया और उसके पास मिले सामान की तलाशी ली। हालांकि उसके पास कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। बैग में अमरूद और खाने पीने समेत अन्य सामान मिला। दोनों टीमें संयुक्त रूप से अभी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने में जुटी हुई है।

टीम ने की जांच पड़ताल

आरपीएफ के सहायक आयुक्त गुलजार सिंह के अनुसार 15 नवंबर रात लगभग 11:05 बजे डिवीजन कंट्रोल प्रयागराज द्वारा मय फोटो एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली से बिहार जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में एक व्यक्ति जनरल कोच में यात्रा कर रहा है, उसके पास बम जैसी कोई वस्तु हो सकती है। यह भी बताया कि वह व्यक्ति किस कोच में बैठा है।

चेकिंग में एक व्यक्ति को उतारा

इस सूचना पर सूचना प्राप्त होते ही आरपीएफ, जीआरपी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, डॉग स्क्वाड व सिविल पुलिस के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या तीन पर ट्रेन के पहुंचने पर चेकिंग की गई । कंट्रोलर से मिली सूचना के आधार पर ट्रेन के इंजन से दूसरे जनरल कोच की सीट संख्या 247503/ सी पर बैठे व बताए गए हुलिए के व्यक्ति को उसके सामान के साथ गाड़ी से उतार लिया गया।