    Aligarh News: धुंध के कारण सुस्त पड़ी ट्रेनों की रफ्तार, गोमती समेत आधा दर्जन एक्सप्रेस ट्रेनें लेट

    By Sandeep Saxena Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 02:52 PM (IST)

    मौसम में बदलाव के कारण अलीगढ़ में धुंध बढ़ गई है, जिससे ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। गोमती एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें देरी से स्टेशन पहुंचीं। लखनऊ से नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस 40 मिनट और गुवाहाटी से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक घंटा लेट थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और कैफियत एक्सप्रेस भी देरी से पहुंचीं।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मौसम में बदलाव होते ही धुंध बढ़ने लगी है। इसका असर ट्रेनों के संचालन पर पड़ना शुरू हो गया है। गुरुवार गोमती एक्सप्रेस, नॉ-ईस्ट एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनें देरी से स्टेशन पर पहुंची।

    लखनऊ से चलकर नई दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस गुरुवार को 40 मिनट देरी से स्टेशन पर पहुंची। गुवाहटी से चलकर आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस एक घंटा देरी से स्टेशन पर आई। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, कैफियत एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस आदि ट्रेनें देरी से स्टेशन पर पहुंची।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें