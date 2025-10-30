Language
    अलीगढ़ में टेंपो पलटने से व्यापारी की मौत, हादस में चार लोग हुए घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    अलीगढ़ के रामघाट रोड पर एक टेम्पो दुर्घटना में एक व्यापारी की मृत्यु हो गई और चार लोग घायल हो गए। क्वार्सी निवासी शाहिद अंसारी बिजली का सामान देने जा रहे थे, तभी हरदुआगंज के पास एक बाइक को बचाने में टेम्पो पलट गया। शाहिद ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रामघाट रोड पर सामने आयी एक बाइक को बचाने के चक्कर मे एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे उसमें बैठे एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। चालक समेत चार घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    क्वार्सी के जीवनगढ़ निवासी शाहिद अंसारी बिजली सप्लाई का काम करते थे। गुरुवार की सुबह तार सप्लाई करने छर्रा जा रहे थे। क्वार्सी चौराहे से टेम्पो में बैठे।

    हरदुआगंज क्षेत्र के सपेरा सफेदपुरा गांव के पास सामने बाइक आने से टेम्पो चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, तेज गति होने के कारण वह अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे उसमें बैठीं चार सवारियां व चालक घायल हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त शाहिद ने दम तोड़ दिया।