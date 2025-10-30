अलीगढ़ में टेंपो पलटने से व्यापारी की मौत, हादस में चार लोग हुए घायल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। रामघाट रोड पर सामने आयी एक बाइक को बचाने के चक्कर मे एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे उसमें बैठे एक व्यापारी की मृत्यु हो गई। चालक समेत चार घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

क्वार्सी के जीवनगढ़ निवासी शाहिद अंसारी बिजली सप्लाई का काम करते थे। गुरुवार की सुबह तार सप्लाई करने छर्रा जा रहे थे। क्वार्सी चौराहे से टेम्पो में बैठे।

हरदुआगंज क्षेत्र के सपेरा सफेदपुरा गांव के पास सामने बाइक आने से टेम्पो चालक ने अचानक ब्रेक लगाए, तेज गति होने के कारण वह अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे उसमें बैठीं चार सवारियां व चालक घायल हो गए। अस्पताल ले जाते वक्त शाहिद ने दम तोड़ दिया।