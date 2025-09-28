Language
    यमुना एक्सप्रेस-वे पर खड़ी बस को मैजिक ने मारी टक्कर, महिला की मौत, दो घायल

    By anil goyal Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 11:41 AM (IST)

    शनिवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दुखद हादसे में टायर फटने से खड़ी बस में एक मैजिक ने टक्कर मार दी जिससे 50 वर्षीय महिला की मौत हो गई और दो घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बस आगरा से दिल्ली लौट रही थी जब यह घटना घटी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    यमुना एक्सप्रेस-वे पर खड़ी बस को मैजिक ने मारी टक्कर। जागरण

    संवाद सूत्र,जागरण जट्टारी । टप्पल यमुना एक्सप्रेसवे के 46 पॉइंट गांव नूरपुर के निकट शनिवार सुबह 8 बजे आगरा से दिल्ली जाते समय टायर फटने के कारण टायर बदलने के लिए सड़क किनारे खड़ी बस में पीछे से मैजिक ने टक्कर मार दी। हादसे में एक 50 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई जबकि चालक सहित दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें पुलिस ने जेवर कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया है तथा मृतिका के शव का पंचायतनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    लौट रहे थे दिल्ली

    पुलिस के अनुसार कश्मीरी गेट कमला मार्केट सेंटर दिल्ली निवासी कमरुद्दीन अपने बेटे नजीरुद्दीन का आगरा के महावीर टॉकीज कॉलोनी से निकाह कराकर शनिवार सुबह यमुना एक्सप्रेसवे वे के रास्ते दिल्ली लौट रहे थे। अचानक 46 पॉइंट पर बस का टायर फटने के कारण चालक ने बस को सड़क पर रोका, इसी बीच एक महिला सहित कुछ यात्री बस से बाहर आ गए। तभी पीछे से आई एक तेज गति अनियंत्रित मैजिक ने चालक साइड में खड़ी महिला शरीफन पत्नी रईस उम्र 50 को कुचलते हुए बस को टक्कर मार दी।

    हादसे में महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई तथा दूल्हा नज़रुद्दीन सहित चालक विनोद पुत्र हरदान सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को जेवर कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया तथा महिला के शव का पंचायतनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    वहीं मौके से मैजिक चालक फरार हो गया। पुलिस ने मैजिक को अपने कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी के अनुसार घटना के सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायती पत्र नहीं दिया गया है। शिकायती पत्र मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी।