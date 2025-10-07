Language
    कामाख्या से दिल्ली जा रही ट्रेन में एक साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ी, मौत; सामने आई ये बड़ी वजह

    By Krishna Chandra Dargarh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:21 AM (IST)

    अलीगढ़ में कामाख्या स्पेशल ट्रेन में एक दुखद घटना हुई जिसमें एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद यात्रियों ने हंगामा किया और ट्रेन को रोक दिया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरपीएफ और जीआरपी ने यात्रियों को शांत करके ट्रेन को रवाना किया।

    ट्रेन में बच्चे की तबीयत बिगड़ने से मृत्यु, हंगामा।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कामाख्या(असम) से दिल्ली जा रही कामाख्या स्पेशल ट्रेन में दंपती के एक वर्ष के बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। ट्रेन को रोककर बच्चे को एंबुलेंस से मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

    इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने हंगामा करते हुए करीब 15 मिनट तक रोके रखा। आरपीएफ व जीआरपी के जवानों के समझाने पर शांत किया। इसके बाद ट्रेन रवाना हो सकी।

    बंगाल के थाना दीनाघाट के मोहरा घाट न्यू कोच विहार के फारूक एक वर्ष के बेटे आज़म व पत्नी के साथ ट्रेन 05625 कामाख्या स्पेशल के कोच संख्या एचए-1 में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। इटावा से निकलने के बाद बालक आजम की तबीयत खराब हो गई। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं।

    वह बेहोश हो गया था। पिता फारूक ने रेलवे स्टाफ को जानकारी दी। स्टाफ की सूचना पर ट्रेन को रोककर अस्पताल बच्चे को भेजा गया। हंगामा होने पर यात्रियों ने चेन पुलिंग भी की। गाड़ी को प्लेटफार्म पर रोक दिया और हंगामा करने लगे।

    यात्रियों का आरोप था कि कोच कंडक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि जीआरपी व आरपीएफ के जवानों ने मिलकर यात्रियों को समझाया। ट्रेन कई घंटे देरी से चल रही थी। ट्रेन के कोच को अटेंड करने की सूचना मिली थी।