कामाख्या से दिल्ली जा रही ट्रेन में एक साल के बच्चे की तबीयत बिगड़ी, मौत; सामने आई ये बड़ी वजह

अलीगढ़ में कामाख्या स्पेशल ट्रेन में एक दुखद घटना हुई जिसमें एक बच्चे की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। घटना के बाद यात्रियों ने हंगामा किया और ट्रेन को रोक दिया। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरपीएफ और जीआरपी ने यात्रियों को शांत करके ट्रेन को रवाना किया।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। कामाख्या(असम) से दिल्ली जा रही कामाख्या स्पेशल ट्रेन में दंपती के एक वर्ष के बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई। ट्रेन को रोककर बच्चे को एंबुलेंस से मलखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने हंगामा करते हुए करीब 15 मिनट तक रोके रखा। आरपीएफ व जीआरपी के जवानों के समझाने पर शांत किया। इसके बाद ट्रेन रवाना हो सकी। बंगाल के थाना दीनाघाट के मोहरा घाट न्यू कोच विहार के फारूक एक वर्ष के बेटे आज़म व पत्नी के साथ ट्रेन 05625 कामाख्या स्पेशल के कोच संख्या एचए-1 में सवार होकर दिल्ली जा रहे थे। इटावा से निकलने के बाद बालक आजम की तबीयत खराब हो गई। उसे लगातार उल्टियां हो रही थीं।

वह बेहोश हो गया था। पिता फारूक ने रेलवे स्टाफ को जानकारी दी। स्टाफ की सूचना पर ट्रेन को रोककर अस्पताल बच्चे को भेजा गया। हंगामा होने पर यात्रियों ने चेन पुलिंग भी की। गाड़ी को प्लेटफार्म पर रोक दिया और हंगामा करने लगे।