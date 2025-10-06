Language
    बेटी का MBBS में एडमिशन कराके लोट रहे थे घर, ट्रेन में हुआ कुछ ऐसा कि चली गई जान

    By sandeep saxena Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:00 AM (IST)

    अलीगढ़ स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेस से गिरकर एक यात्री की मृत्यु हो गई। गोरखपुर में बेटी का एमबीबीएस में दाखिला कराकर लौटते समय यह हादसा हुआ। चलती ट्रेन से उतरते समय यात्री प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में गिर गए जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में वेंटीलेटर न मिलने के कारण उनकी जान चली गई।

    गोमती एक्प्रेस से गिरकर यात्री की मृत्यु। जागरण

    जागरण संवाददाता ,अलीगढ़। स्टेशन पर गोमती एक्सप्रेस से गिरकर एक यात्री की मृत्यु हो गई। वह गोरखपुर में बेटी का एमबीबीएस में एडमीशन कराकर वापस आ रहे थे। लखनऊ से वह ट्रेन में सवार हुए थे। स्टेशन पर उतरते समय प्लेटफार्म व ट्रेन के बीच में गिर गए।

    इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जेएन मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर उन्हें वेंटीलेटर नहीं मिला। स्वजन मेडिकल से वरुण हास्पीटल ले गए। यहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गई।

    एमबीबीएस प्रवेश कराने गए थे

    आइटीआइ रोड के किशनपाल अपनी बेटी विधि शर्मा का गोरखपुर में एमबीबीएस प्रवेश कराने गए थे। प्रवेश प्रक्रिया पूरी कराने के बाद वह शनिवार देर रात लखनऊ स्थित चारबाग स्टेशन पर आ गए थे। आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर वह रविवार की सुबह गोमती एक्सप्रेस के जनरल कोच में सामान्य टिकट लेकर पिता-पुत्री सवार हो गए।

    अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या चार पर गोमती एक्सप्रेस दोपहर करीब 12:15 बजे पहुंची। ट्रेन में भीड़ के चलते पुत्री विधि शर्मा पहले उतर गईं, लेकिन किशनपाल नहीं उतर पाए। तभी ट्रेन चल दी।

    किशनपाल ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में गिरे

    चलती ट्रेन में उतरने के दौरान किशनपाल ट्रेन व प्लेटफार्म के बीच में गिर गए। तभी यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोक दिया। यात्रियों ने बमुश्किल रेलवे ट्रेक पर गिरे यात्री को प्लेटफार्म पर लेटा दिया। स्टेशन अधीक्षक कार्यालय से स्ट्रेचर लाने में आरपीएफ को करीब 10 मिनट लग गए। घायल अवस्था में बेटी विधि अन्य लोगों की मदद से उपचार के लिए जेएन मेडिकल कालेज ले गईं। पुत्री ने बताया कि पिता किशनलाल के सिर व हाथ में चोटें आईं थीं।

    गंभीर हालत में भी मेडिकल में वेंटीलेटर नहीं मिला। मजबूरन क्वार्सी स्थित वरुण हास्पीटल में भर्ती कराया गया। यहां उपचार के दौरान शाम को यात्री किशनलाल की मृत्यु हो गई। मृतक किशनपाल के परिवार पत्नी प्रेमकला व पुत्री प्रियंका व विधि हैं। बड़ी पुत्री प्रियंका का विवाह हो चुका है। छोटी पुत्री विधि हैं। किशनपाल कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हो गए थे।