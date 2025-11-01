Language
    अलीगढ़ की संवेदनशील जगहों पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम रखेगा नजर, 32 CCTV कैमरों से होगी निगरानी

    By Manish Tiwari Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 07:24 PM (IST)

    ट्रैफिक कंट्रोल रूम को आधुनिक बनाया गया है ताकि मार्गों पर सीधी नजर रखी जा सके। मानिटरिंग डेस्क के विस्तार से 32 कैमरों को कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जा सकेगा, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन में सुधार होगा।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जिले के मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस कंट्रोल रूम से सीधे नजर रखी जा सकेगी। इसके लिए अत्याधुनिक कंट्रोल रूम तैयार हो गया है। दावा किया जा रहा है कि, इस कंट्रोल रूम के स्थापित होने से रिस्पोंड टाइम घटेगा और थाना पुलिस व पीआरवी आदि के बीच आसानी से समन्वय स्थापित हो सकेगा, जो क्राइम की रोकथाम में कारगर होगा। शुरुआत में अभी आठ कैमरों को इस कंट्रोल रूम से आपरेट किया जा रहा है, जल्द ही 32 कैमरे की फुटेज कंट्रोल रूम से देखी जा सकेगी। इसके लिए चार एलइडी स्क्रीन भी लगाई गई हैं औ इसके लिए दो मानिटरिंग डेस्क बनाई हैं।

    कंट्रोल रूक को किया आधुनिक

    एसपी यातायात कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम को आधुनिक किया गया है। डीआइजी प्रभाकर चौधरी ने एसएसपी नीरज कुमार जादौन के साथ इस कंट्रोल रूम का फीता काटकर शुभारंभ किया। कंट्रोल रूम में पूर्व में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) डेस्क थी। इसका काम डायल 112 टीम कर्मचारियों की उपलब्धता कराना है। रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल (आरओआइपी) डेस्क है, जिसके जरिए गतिविधियों की जानकारी डेस्क को होती हो जो संबंधित अधिकारी तक पहुंचाई जाती है। चारली और डेल्टा डेस्क हैं, जो शहर और देहात क्षेत्र से मिलने वाली सूचना को एसएसपी तक पहुंचाती है।

    इसके अलावा दो नई मानिटरिंग डेस्क तैयार की गई है, जो स्क्रीन के माध्यम से कैमरों की रिकार्डिंग में नजर आने वाली गतिविधियों को नोटिस करेंगे। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि कैमरों की निगरानी काफी सहायक होती है। इसलिए इसके माध्यम को बढ़ाने के लिए कंट्रोल रूम को हाईटेक किया गया है। मंदिरों समेत धार्मिक स्थलों पर और संवेदनशील स्थानों पर कैमरे भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे हर क्षेत्र पर पुलिस की नजर रहे और अपराध को रोकने में आसानी हो। अधुनिक कंट्रोल रूम थाना पुलिस व पीआरवी के बीच समन्वय को और बढ़ाएगी और घटना स्थल पर जल्द से जल्द पुलिस के पहुंचने को संभव किया जा सके, यह प्रयास किया जाएगा। इस दौरान एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, सीओ धनंजय सिंह, सीओ सर्वम सिंह आदि मौजूद रहे।

    पीआरवी के 40 वाहनों में लगेंगे कैमरे

    लाइव मानिटरिंग के लिए पीआरवी के वाहनों में कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है। एसपी यातायात प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि शुरुआत में पीआरवी के 40 चार पहिया वाहनों में कैमरे लगाने की तैयारी है। इससे मौके पर साक्ष्य भी उपलब्ध रहेंगे।