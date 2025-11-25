Language
    अलीगढ़ की शादी में दे दनादन... युवक हाथ जोड़ता रहा और हमलावर करते रहे थप्पड़ों की बरसात

    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:08 PM (IST)

    अलीगढ़ के क्वार्सी क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक हाथ जोड़कर गुहार लगा रहा है, लेकिन कुछ लोग उसे थप्पड़ मार रहे हैं। एक महिला ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, पर असफल रही। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। शादी समारोह में एक युवक की कुछ युवकों ने खूब पिटाई की। इस दौरान वह हाथ जोड़कर न पीटने की गुहार करता रहा, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग उसको थप्पड़ जड़ते रहे। यह देखकर एक महिला ने बीच−बचाव करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसकी एक न सुनी गई।

    पीड़ित युवक को लात−घूंसे मारते हुए दौड़ा दिया। मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने से पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

    क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर स्थित एक गेस्ट हाउस का मामला

    अतरौली में शादी समारोह में हुए खून खराबे के बाद पुलिस अब ऐसे कार्यक्रमों में होने वाले झगड़ों को गंभीरता से ले रही है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा वीडियो रविवार रात क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर स्थित केशव वाटिका गेस्ट हाउस के बाहर से जुड़ा बताया जा रहा है। शादी कार्यक्रम के दौरान दो युवकों के बीच बहस हो गई। इसी दौरान एक पक्ष के लोग एक युवक को गेस्ट हाउस के बाहर ले आए। उसके थप्पड़ जड़ने लगे। एक युवक ने उसे मारने के लिए बेल्ट भी निकाल ली।

    महिला ने की बचाने की कोशिश

    युवकों से घिरा पीड़ित उनसे न मारने की गुहार करता दिख रहा है। जिसमें, उसने हाथ जोड़ रखे हैं। लेकिन, फिर भी ब्लैक सदरी व सफेद शर्ट पहने युवक उसको थप्पड़ जड़ रहा है। एक युवक ने उसे बेल्ट भी मारी। यह देख एक महिला उनके बीच मध्यस्थता को भी पहुंची। पीटने वाले युवक को भी दूर किया। लेकिन, उसकी भी युवकों ने नहीं मानी। युवक को लात और घूंसे मारते हुए वहां से दौड़ा दिया गया। मामला मारपीट तक क्यों पहुंचा, यह सामने नहीं आया है। मारपीट के दौरान कुछ युवक चोर हाेने का आरोप भी लगा रहे थे। हालांकि पुलिस तक कोई शिकायत नहीं पहुंची।

    सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन, वीडियो मिल गया है। इसकी जांच की जा रही है। जो लोग दिख रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है।