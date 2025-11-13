Aligarh News: घर से 2.5 KM दूर मिला कंकाल, 10 दिन से गायब था युवक; कपड़ों से हुई पहचान
अलीगढ़ में चपरासी भर्ती का फॉर्म भरने गए दिनेश नामक युवक का 10 दिन बाद कंकाल मिला। उसका कंकाल घर से ढाई किलोमीटर दूर नहर के पास झाड़ियों में पाया गया। दिनेश 3 नवंबर को लापता हो गया था और उसकी अंतिम लोकेशन शेखा नहर पुल के पास थी। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
जागरण टीम, हरदुआगंज (अलीगढ़)। चपरासी की भर्ती के फॉर्म भरने अलीगढ़ गए युवक का 10 दिन बाद घर से करीब ढाई किलोमीटर दूर नहर के पास झाड़ियों में कंकाल के अलग−अलग करीब 12 अवशेष मिले। कपड़ों से शिनाख्त हो सकी। उसकी बाइक व फोन नहीं मिला है। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
10 दिन से गायब युवक का घर से ढाई किलोमीटर दूर कंकाल मिला
हरदुआगंज क्षेत्र के जलाली के माजरा नगरिया भुड़ निवासी दिनेश उर्फ अबनू पुत्र वीरेंद्र सिंह तीन नवंबर शाम को एक इंटर कॉलेज में चपरासी पद पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने अलीगढ़ गए थे। शाम को उनकी अंतिम लोकेशन शाम 5:11 बजे शेखा नहर पुल के पास थी। सीसीटीवी में उनकी फुटेज है। उसके चार मिनट बाद उनकी पत्नी ज्योति से फोन पर बात भी हुई। उसके बाद उनका पता नहीं लगा।
परिवार कर रहा था तलाश
इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। बुधवार को गांव से करीब ढाई किलोमीटर दूर शेखा नहर के पास झाड़ियों में कंकाल देखा गया था। पुलिस द्वारा पीड़ित स्वजन को दिखाया गया था, लेकिन उस दौरान शिनाख्त नहीं हो सकी। दूसरे दिन गुरुवार को सुबह स्वजन ने कपड़ों की पहचान कर शिनाख्त की। अवशेषों में भी पैर हाथ नहीं मिले हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।