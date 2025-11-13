Aligarh News: घर से 2.5 KM दूर मिला कंकाल, 10 दिन से गायब था युवक; कपड़ों से हुई पहचान

जागरण टीम, हरदुआगंज (अलीगढ़)। चपरासी की भर्ती के फॉर्म भरने अलीगढ़ गए युवक का 10 दिन बाद घर से करीब ढाई किलोमीटर दूर नहर के पास झाड़ियों में कंकाल के अलग−अलग करीब 12 अवशेष मिले। कपड़ों से शिनाख्त हो सकी। उसकी बाइक व फोन नहीं मिला है। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

10 दिन से गायब युवक का घर से ढाई किलोमीटर दूर कंकाल मिला

हरदुआगंज क्षेत्र के जलाली के माजरा नगरिया भुड़ निवासी दिनेश उर्फ अबनू पुत्र वीरेंद्र सिंह तीन नवंबर शाम को एक इंटर कॉलेज में चपरासी पद पर भर्ती के लिए फॉर्म भरने अलीगढ़ गए थे। शाम को उनकी अंतिम लोकेशन शाम 5:11 बजे शेखा नहर पुल के पास थी। सीसीटीवी में उनकी फुटेज है। उसके चार मिनट बाद उनकी पत्नी ज्योति से फोन पर बात भी हुई। उसके बाद उनका पता नहीं लगा।