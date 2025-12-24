Language
    सिपाही की कार की टक्कर से टेंपो पलटा, अलीगढ़ में किशोर और महिला की मौत; दंपती घायल

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 02:09 PM (IST)

    अलीगढ़ में एक सिपाही की कार ने टेंपो को टक्कर मार दी, जिससे टेंपो पलट गया और उसमें सवार किशोर व महिला की मृत्यु हो गई, जबकि एक दंपती घायल हो गया। यह घ ...और पढ़ें

    ओमवीर का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिपाही की कार ने एक टेंपो को टक्कर मार दी। इससे टेम्पो पलट गया और उसमें बैठीं सवारियां गिरकर गंभीर घायल हो गईं। घायलों में एक किशोर और महिला की मृत्यु हो गई, जबकि उनके परिवार के ही दंपती गंभीर घायल हो गए। उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    सिपाही की कार की टक्कर से टेंपो पलटा

    घटना पालीमुकीमपुर में मंगलवार रात करीब नौ बजे की है। मऊपुर भाऊपुर गांव निवासी रामबेटी पत्नी सुरेश चंद्र के प्लाट में कुछ लोग शराब पी रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने उनके बेटे रंजीत और उनकी बहू के साथ मारपीट कर दी। इससे वह घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंच गई और घायल को मेडिकल के लिए सीएचसी बिजौली ले गई।

    टेंपो में कार ने मार दी टक्कर

    घायलों को देखने के लिए रामबेटी अपने दूसरे बेटे सुरजीत, बहु मनीषा व परिवार में नाती 17 वर्षीय ओमवीर के साथ टेंपो से बिजौली जा रहे थे। टेंपो सुरजीत चला रहे थे। माई सामली मंदिर के सामने कार ने सामने से टेंपो को टक्कर मार दी। टेंपो पलटने चारों गंभीर घायल हो गए। चारों को क्वार्सी क्षेत्र के निजी अस्पताल लाया गया। यहां उपचार के दौरान बुधवार सुबह रामबेटी व ओमवीर की मृत्यु हो गई। कार पर पुलिस का चिह्न बना हुआ था। सिविल ड्रेस में किसी सिपाही की कार बतायी जा रही है। पुलिस जांच कर रही है।