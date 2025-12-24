सिपाही की कार की टक्कर से टेंपो पलटा, अलीगढ़ में किशोर और महिला की मौत; दंपती घायल

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिपाही की कार ने एक टेंपो को टक्कर मार दी। इससे टेम्पो पलट गया और उसमें बैठीं सवारियां गिरकर गंभीर घायल हो गईं। घायलों में एक किशोर और महिला की मृत्यु हो गई, जबकि उनके परिवार के ही दंपती गंभीर घायल हो गए। उनका निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

सिपाही की कार की टक्कर से टेंपो पलटा घटना पालीमुकीमपुर में मंगलवार रात करीब नौ बजे की है। मऊपुर भाऊपुर गांव निवासी रामबेटी पत्नी सुरेश चंद्र के प्लाट में कुछ लोग शराब पी रहे थे। विरोध करने पर उन्होंने उनके बेटे रंजीत और उनकी बहू के साथ मारपीट कर दी। इससे वह घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंच गई और घायल को मेडिकल के लिए सीएचसी बिजौली ले गई।