नाबालिग लड़की को ले गया टीचर, पुलिस को दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में छकाया लेकिन फिर...

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। नाबालिग लड़की का अपहरण कर फरार कम्प्यूटर मास्टर की हरकतों ने पुलिस को खूब छकाया। दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा तलाश को पसीना बहाती रही पुलिस को आरोपित छह माह के बाद उत्तराखंड में मिला। हरिद्वार से नाबालिग को बरामद करते हुए पुलिस ने आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया।

मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपित के खिलाफ पूर्व में ही गैर जमानती वारंट जारी था, साथ ही कुर्की भी की जा चुकी थी। महुआखेड़ा थाने में अप्रैल में पीड़ित की ओर से मुकदमा पंजीकृत कराया था।

कम्प्यूटर का था जानकार इसमें आरोप था कि पड़ोस का आरोपित सूरज हलधर उनकी बेटी को बहलाकर ले गया है। इंस्पेक्टर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपित बीटेक की पढ़ाई करने वाला कम्प्यूटर का जानकार है। नाबालिग कक्षा आठ की छात्रा है। आरोपित इतना शातिर था कि उसने सबसे पहले मोबाइल का प्रयोग बंद कर दिया।

वह अलग-अलग प्रदेशों में रिश्तेदारों के यहां भी रहा। लेकिन, समय-समय पर वह स्थान बदलता रहा। मोबाइल प्रयोग न करने से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही थी। जहां भी उसकी मौजूदगी का संकेत मिलता, थाना पुलिस स्वाट व सर्विलांस के साथ संयुक्त रूप से वहां पहुंचती। लेकिन, आरोपित वहां से फरार मिलता। टीम ने उसके इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर नजर रखनी शुरू कर दी।