निलंबित दारोगा सुंदरम तिवारी ने अलीगढ़ में की आत्महत्या, शराब वीडियो वायरल होने के बाद हुए थे सस्पेंड

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। दीवानी परिसर में शराब के नशे में होने का वीडियो प्रसारित होने के बाद निलंबित किए गए दारोगा सुंदरम तिवारी ने बुधवार को फांसी लगाकर जान दे दी। उनका शव आईटीआई रोड स्थित किराये के मकान के कमरे में फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा।

घर पर पहुंची पुलिस। दीवानी परिसर में प्रसारित हुआ था वीडियो चार दिन पहले दीवानी परिसर में दारोगा का एक वीडियो प्रसारित हुआ था। इसमें उन पर शराब पीने का आरोप लगा था। मामला संज्ञान में आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। बुधवार को उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगा ली। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है।