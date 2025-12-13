Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सब इंस्पेक्टर के अपहरण के मुकदमे के साथ होगी मर्डर के आरोपों की जांच, प्रभात नगर कॉलोनी से हुए थे गायब

    By Santosh Sharma Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:14 AM (IST)

    करीब तीन माह से गायब निलंबित सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार की मां ने पत्नी पर संपत्ति के लिए बेटे का अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस शिकायत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। करीब तीन माह से गायब चल रहे निलंबित सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार की मां ने पत्नी पर ही संपत्ति की खातिर बेटे का अपहरण कर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस इस शिकायत की जांच अब पहले से अपहरण में दर्ज मुकदमे के साथ करेगी। मामले की जांच कर रहे सिकंदराराऊ के सीओ ने डीएनए जांच के लिए सब इंस्पेक्टर के स्वजन को दो बार नोटिस भेजा है, अभी तक जवाब नहीं मिला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र की अवंतिका कालोनी के मूल निवासी व अलीगढ़ पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार परिवार के साथ महुआखेड़ा क्षेत्र की धनीपुर मंडी प्रभात नगर कालोनी में किराये पर रहते थे। तत्कालीन एसएसपी संजीव सुमन के समय लापरवाही व गैरहाजिर रहने की शिकायत सही पाई जाने पर बीते 17 सितंबर को उन्हें निलंबित कर दिया गया था।

    पुलिस से अभद्रता का भी आरोप था। सब इंस्पेक्टर से अपना पक्ष रखने को कहा गया तो फोन पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसी दिन सब इंस्पेक्टर लापता हो गए। 26 सितंबर को उनकी मां सुशीला ने एसएसपी नीरज जादौन से मुलाकात कर बेटे के पुलिस से अभद्रता करने पर माफी मांगते हुए बरामद करने की मांग करते हुए पत्र दिया।

    पुलिस ने की थी 50 हजार रुपये के इनाम की घोषणा 

    इसके बाद पुलिस ने तलाश करने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम देने घोषित कर दी। फिर सब इंस्पेक्टर की मां ने शासन और हाई कोर्ट में शिकायत की। जिसमें महुआखेड़ा पुलिस पर अभद्रता करने सहित अन्य आरोप लगाए। जिस पर डीआइजी ने जांच हाथरस ट्रांसफर कर दी।

    गुरुवार को एसएसपी को सब इंस्पेक्टर की मां ने बहू, बहू की दो बहनों व पिता पर संपत्ति हड़पने के लिए अपहरण कर हत्या कराने का आरोप लगाकर पत्र दिया। सीओ बन्नादेवी कमलेश कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर के अपहरण का मुकदमा पहले दर्ज है, उसी में इस जांच को शामिल किया जाएगा।

    डीएनए जांच के लिए स्वजन के जवाब का इंतजार : विवेचक

    17 सितंबर को जीआरपी अलीगढ़ को दाऊद खां के पास शव मिला था। जिस दिन अनुज गायब हुए उसी दिन शव मिला। उस समय अज्ञात में शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। सामान सुरक्षित है। पुलिस के अनुसार सब इंस्पेक्टर धारीदार शर्ट पहने थे। अज्ञात शव से जो सामान मिला, वह स्वजन के बताए गए सामान से मेल खाता है। शव अनुज का हो सकता है।

    मामले की जांच कर रहे सिकंदराराऊ सीओ जेएन अस्थाना ने बताया कि शव की डीएनए जांच के लिए सब इंस्पेक्टर के स्वजन को दो बार नोटिस दिए गए हैं, अभी जवाब नहीं मिला है। संपर्क कर जल्द इसे पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा।