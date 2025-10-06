Language
    राजा महेंद्र प्रताप सिंह विवि में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन! धरना पर समाजवादी छात्र सभा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में समाजवादी छात्र सभा ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि प्राइवेट कॉलेज माफिया मनमानी फीस वसूल रहे हैं जिससे कई छात्र शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने अतरौली तहसील में पीजी कॉलेज और कन्या डिग्री कॉलेज के निर्माण की भी मांग की ताकि उच्च शिक्षा का बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सके।

    छात्र संघ चुनाव समेत कई मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में धरना।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर समाजवादी छात्र सभा की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। महानगर अध्यक्ष मोहसिन मेवाती ने कहा कि छात्र संघ चुनाव के माध्यम से छात्र अपना प्रतिनिधि लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं और इस तरह से वे अपने कॉलेज व विश्वविद्यालय की समस्याओं को उचित मंच पर रख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि 15 तारीख को होने वाले दीक्षांत समारोह या रामारोह से पहले छात्र संघ चुनाव का एलान किया जाए।

    छात्र नेताओं ने फीस वसूली को लेकर लगाए आरोप

    छात्र नेताओं का कहना है कि प्राइवेट कॉलेज माफिया की मनमर्जी फीस वसूली की वजह से 50 प्रतिशत विद्यार्थी वंचित रह जाते हैं। राजनीतिक परिदृश्य से यह क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी महत्ता रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय कल्याण सिंह का व्यापक क्षेत्र भी उनके ग्रह क्षेत्र में आता है। दुर्भाग्य यह है कि आजादी के 76 साल बाद भी छात्र-छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का कोई बेहतर संसाधन उपलब्ध नहीं है।

    टॉप करने वाले छात्रों को सम्मानित करने की मां

    छात्र नेताओं ने यह भी मांग उठाई कि अतरौली तहसील के विद्यार्थियों की हितों को ध्यान में रखते हुए, आलमपुर में पीजी कॉलेज और जिरोली में कन्या डिग्री कॉलेज का निर्माण संबंधी निर्णय लिया जाए। जिन छात्रों ने अपने-अपने विषयों में टॉप किया है, उन्हें दीक्षा समारोह में सम्मानित किया जाए। 