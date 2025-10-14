पैदल जा रहे व्यक्ति को सांड़ ने सींग से उछाला, हमले में बाहर आ गईं आंतें

जागरण संवाद, अलीगढ़। सांड़ के हमलों ने एक दर्जन से अधिक लोगों को घायल किया, जबकि दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसमें एक कंपनी के सुपरवाइजर की सांड़ का सींग घुसने से आंते बाहर आ गईं। गनीमत रही कि उन्हें समय पर उपचार मिल गया और तीन आपरेशन के बाद उन्हें खतरे से बाहर कर लिया गया।

रैबीज से ग्रसित सांड़ का यह आतंक सोमवार को लोगों के लिए काल जैसा साबित हुआ। बीमारी से परेशान सांड़े दौड़ता रहा और जो उसके सामने आया, उसने सींग से उसे उछाल दिया। इसमें नौरंगाबाद के रहने वाले एक कंपनी में सुपरवाइजर अनिल कुमार भी घायल हो गए। उनके छोटे भाई राकेश कुमार ने बताया कि अनिल छावनी से पैदल लौट रहे थे।

सांड ने सींग से उछाला नौरंगाबाद आते वक्त पीछे से सांड़ ने उन्हें सींग से उछाल दिया। सींग उनके पेट में घुस गया और दाहिनी ओर की आंत बाहर आ गईं और दाहिना पैर टूट गया। स्वजन उन्हें जेएन मेडिकल कालेज ले गए।