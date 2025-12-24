अलीगढ़: अधिवक्ता को हथकड़ी लगाने के मामले में एसएसपी से रिपोर्ट तलब, 6 पुलिसकर्मियों को नोटिस
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एक अधिवक्ता को हथकड़ी लगाना और अवैध हिरासत में लेना पुलिस के लिए मुसीबत बन गया है। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए न्यायालय ने एसएसपी से इस मामले में कार्रवाई को लेकर रिपोेर्ट तलब कर ली है। साथ ही सीओ व इंस्पेक्टर समेत छह पुलिस कर्मियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।
13 मार्च को हुए झगड़े में पुलिस पर अधिवक्ता को अवैध हिरासत व हथकड़ी लगाने का है आरोप
सीजेएम न्यायालय में अधिवक्ता पवनेश चौधरी ने सीओ बरला गर्वित सिंह, तत्कालीन एसएचओ अकराबाद नरेंद्र कुमार शर्मा, एसआई धर्मेश कुमार, पंकज कुमार, मुंशी अनुज यादव, सिपाही हिमांशू खोखर के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कहा कि 13 मार्च को अकराबाद क्षेत्र के गांव खेडिया हरचंद्र में बीते 13 मार्च झगड़ा हुआ था। इस मामले में वह शिकायत दर्ज कराने थाने गए थे। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें ही हिरासत में ले लिया और हवालात में बंद कर दिया।
रात में उन्हें पीटा भी गया
यही नहीं, रात में उन्हें पीटा भी गया। इतने सब के बाद भी पुलिस ने अपमानित करना जारी रखा और दूसरे दिन हथकड़ी लगाकर उन्हें एसीएम न्यायालय तक लाया गया। उन्होंने मानवाधिकारों समेत अन्य नियमों का उल्लंघन बताया। न्यायालय ने इसे संज्ञान में लेते हुए एसएसपी को पत्र लिखकर सभी विपक्षियों को नोटिस तामील कर 23 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। लेकिन, विपक्षी न ही हाजिर हुए और न ही जवाब दिया। न्यायालय ने एसएसपी से इस मामले में कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट तलब की है।
