SSP नीरज जादौन की कार्रवाई से अलीगढ़ पुलिस में खलबली, 10 थाना प्रभारी बदले, दो लाइन हाजिर
अलीगढ़ में एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने लापरवाही और कार्य में सही व्यवहार न मिलने पर दो थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर कर दिया है। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अकराबाद और सिविल लाइन के कोतवालों पर कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त, 10 अन्य थानों में भी प्रभारियों का स्थानांतरण किया गया है, जिससे पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एसएसपी नीरज कुमार जादौन अपनी टीम में लापरवाही ओर कार्य में सही व्यवहार न पाने पर दो थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया है। 10 थानों में प्रभारी बदले गए हैं।
दो थानेदार किए लाइन हाजिर
एसएसपी ने हाईकोर्ट की कार्यवाही संबंधी निर्देश के क्रम में अकराबाद कोतवाल डीके सिसोदिया को लाइन हाजिर किया है। उनके स्थान पर पिसावा के इंस्पेक्टर रवि चंद्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कार्य व्यवहार संबंधी शिकायतों पर सिविल लाइन कोतवाल पंकज मिश्रा को लाइन हाजिर किया। उनके स्थान पर देहलीगेट थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार को जिम्मेदारी मिली है।
निशा चौधरी को महिला थाना का प्रभारी बनाया
गौंडा थाने से मनोज कुमार को कोतवाली नगर प्रभारी, सरिता सिंह को गोधा से गौंडा, ईश्वर सिंह को कोतवाली से देहली गेट, रेखा गोस्वामी को महिला थाना से पिसावा, महिला थाना की नंदनी चौकी से लोकेश बेंसला को गोधा, क्वार्सी से निशा चौधरी को महिला थाना का नया प्रभारी बनाया गया है।
