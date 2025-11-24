SSP नीरज जादौन की कार्रवाई से अलीगढ़ पुलिस में खलबली, 10 थाना प्रभारी बदले, दो लाइन हाजिर

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। एसएसपी नीरज कुमार जादौन अपनी टीम में लापरवाही ओर कार्य में सही व्यवहार न पाने पर दो थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया है। 10 थानों में प्रभारी बदले गए हैं।

दो थानेदार किए लाइन हाजिर

एसएसपी ने हाईकोर्ट की कार्यवाही संबंधी निर्देश के क्रम में अकराबाद कोतवाल डीके सिसोदिया को लाइन हाजिर किया है। उनके स्थान पर पिसावा के इंस्पेक्टर रवि चंद्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कार्य व्यवहार संबंधी शिकायतों पर सिविल लाइन कोतवाल पंकज मिश्रा को लाइन हाजिर किया। उनके स्थान पर देहलीगेट थाने के इंस्पेक्टर विनोद कुमार को जिम्मेदारी मिली है।