जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर सोमवार को पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसएसपी नीरज जादौन ने पुलिस ध्वज को सलामी दी और पुलिसकर्मियों को ध्वज की गरिमा व गौरव बनाए रखने के लिए प्रेरित किया।

एसएसपी ने इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का संदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने पुलिसकर्मियों से संदेश में निहित विचारों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करने का आह्वान किया। उन्होंने उपस्थित पुलिसकर्मियों को प्रतीकात्मक रूप से पुलिस फ्लैग लगाकर झंडा दिवस की शुभकामनाएं भी दीं।