    ‘कौन हो?’ पूछने पर जवाब मिलते ही भागने लगे लोग... ब्लैक हुडी में पहुंचे SSP, खुलेआम शराब पीने वालों पर कार्रवाई

    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:14 PM (IST)

    अलीगढ़ में पुलिस लाइन के सामने शराब के ठेके पर खुलेआम शराब पीने की शिकायत मिलने पर एसएसपी नीरज कुमार जादौन सादे कपड़ों में पहुंचे। उन्होंने मौके पर शराब की बोतलें और गिलास फेंक दिए, जिसके बाद शराब पी रहे लोग भाग गए। ठेके का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जा रही है।

    अलीगढ़ के एसएसपी हैं नीरज जादौन।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। फेंको बोतल... कौन हो तुम... एसएसपी। यह सुनते ही शराब पी रहे लोगों का नशा उतर गया। खुलेआम जाम छलका रहे लोगों को देख कप्तान का पारा चढ़ा तो वहां बोतल-गिलास छोड़ सभी रफूचक्कर हो गए। ठेके के पास पहुंचे तो ठेका कर्मी भी उन्हें सादे कपड़ों में देख पहचान नहीं पाया। बाद में जब उन्होंने खुद का परिचय दिया तो सभी के पसीने छूट गए।

    फिर सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस फोर्स और सीओ भी आ गए। गैलरी में रखा सामान जब्त कर लिया गया। अब उस ठेके का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए कप्तान के निर्देश पर जिलाधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित करने की कार्रवाई की तैयारी है।

    पुलिस लाइन के सामने शराब के ठेके के सामने खुलेआम छलक रहे थे जाम

    एसएसपी नीरज कुमार जादौन की मंगलवार की देर शाम इस कार्रवाई ने तस्वीर महल स्थित पुलिस लाइन के सामने खलबली मचा दी। वे सादे कपड़ों में थे और बेटे को लेकर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास गए थे। लौटते वक्त किसी ने उन्हें शिकायत करते हुए ठेके के सामने खुलेआम शराब पीने की सूचना दे दी। फिर क्या, फैमिली कार से सरकारी आवास लौट रहे कप्तान की गाड़ी उस ठेके की ओर मुड़ गई। निजी कार्य के लिए जाने पर वह स्काट को भी साथ नहीं रखते हैं। जैसे ही शाम करीब साढ़े सात बजे उनकी गाड़ी पुलिस लाइन के सामने रुकी। वे उतरकर उसी गैलरी में पहुंच गए। टेबल पर शराब की बोतल और गिलास में पैक भरे थे। यह देख वह एक्शन में आ गए।

    शिकायत मिलते ही सादे कपड़ों में पहुंच गए कप्तान, फेंकी बोतलें, सामान किया जब्त

    एसएसपी नीरज जादौन ने टेबल पर रखे वे गिलास और बोतलें फेंक दी। इस पर शराब पी रहे लोग उन्हें पहचान नहीं सके और पूछने लगे कि कौन हो तुम। कप्तान ने भी अपना तुरंत परिचय देते हुए कहा एसएसपी। उसके बाद तो खलबली मच गई। शराब पी रहे लोग वहां से उठकर पतली गली निकलने लगे। फिर कप्तान शराब की दुकान पर पहुंचे और बंद करने को कहा।

    15 मिनट तक रुके कप्तान

    ब्लैक हुडी कपड़ों में आए एसएसपी को नहीं पहचाना। बाद में जब उन्हें भी पता चला तो पसीने छूट गए। करीब 15 मिनट तक कप्तान वहीं थे, उसके बाद सीओ सर्वम सिंह और सिविल लाइन पुलिस फोर्स पहुंच गई। फौरन कार्रवाई करते हुए नगर निगम के वाहन बुलाकर गैलरी में मौजूद दो डीफ्रिज, टेबल आदि सामान को जब्त कर लिया गया।



    निजी कार्य से बेटे को लेकर लौट रहा था। पुलिस लाइन गेट के सामने शराब के ठेके पर खुलेआम शराब पिलाए जाने की शिकायत मिली थी। मौके पर पहुंचा तो शिकायत सही पाई गई। उसे बंद कराया गया। लाइसेंस निलंबन के लिए रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को प्रेषित की जाएगी। इस तरह के कृत्य माहौल खराब करते हैं और आपराधिक मामलों को बढ़ावा देते हैं।
    नीरज कुमार जादौन, एसएसपी