सुरक्षा के लिए हैं हम... कोहरा और कड़ाके की ठंड में कानून व्यवस्था देखने सड़क पर उतरे SSP नीरज जादौन 

    By Jitendra Pandey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:29 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। घने कोहरे और गलन भरी ठंड के बीच शाम सात बजे जब आमजन घरों में जाने को विवश हो गए। तब जनपद की कानून-व्यवस्था का हाल जानने खुद एसएसपी नीरज जादौन शहर की सड़क पर उतर आए। सोमवार शाम उन्होंने थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पैदल गश्त कर संदेश दिया कि सुरक्षा के लिए पुलिस हर हाल में मुस्तैद है।

    तस्वीर महल से कलेक्ट्रेट, एएमयू सर्किल होते हुए पहुंचे सेंटर प्वाइंट


    कोहरे की चादर में लिपटी सड़कों पर एसएसपी ने तस्वीर महल से लेकर कलेक्ट्रेट, ठंडी सड़क, एएमयू सर्किल, लाल डिग्गी, अब्दुल्ला कालेज, अमीनिशा, दोदपुर, केलानगर चौराहा, मैरिस रोड होते हुए सेंटर प्वाइंट तक संवेदनशील क्षेत्रों, मिश्रित आबादी वाले इलाकों, प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त की। उनकी मौजूदगी से बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों में सुरक्षा का एहसास भी जगा।

    राहगीरों और दुाकनदारों से लिया सुरक्षा का फीडबैक

    एसएसपी ने राहगीरों व दुकानदारों से संवाद कर कानून-व्यवस्था को फीडबैक लिया। नागरिकों से सतर्क व सजग रहने की अपील की। उन्होंने थानेदारों को निर्देश दिए कि ठंड और कोहरे के बावजूद मुख्य मार्गों, चौराहों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार पैदल गश्त जारी रखी जाए।

    पुलिस अधीक्षक नगर मृगांक शेखर पाठक, क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय सर्वम सिंह, थाना प्रभारी सिविल लाइन, थाना प्रभारी क्वार्सी, थाना प्रभारी बन्नादेवी सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।