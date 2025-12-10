SSP नीरज जादौन ने किया फेरबदल, टप्पल थाना प्रभारी हटाए, रोरावर में नए प्रभारी नियुक्त

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पुलिस को और मजबूत करने के उद्देश्य से एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने थानों के प्रभारियों में फेर बदल किया है। टप्पल प्रभारी रहे निरीक्षक अरुण कुमार को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनके स्थान पर बन्नादेवी थाना प्रभारी शिव प्रसाद सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रोरावर थाने से बन्नादेवी भेजे विजय सिंह

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार टप्पल थाने में अतिरिक्त निरीक्षक के तौर पर तैनात महेश कुमार त्यागी को रोरावर थाने की जिम्मेदारी मिली है। रोरावर थाने में अब तक प्रभारी रहे विजय सिंह को बन्नादेवी थाना प्रभारी बनाया गया है। सर्विलांस सेल प्रभारी निरीक्षक विपिन कुमार को अपराध शाखा भेजा गया है। एसएसपी की ओर से जल्द ही चौकी इंचार्जों के बदलाव को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह हिस्ट्रीशीटरों पर लगाम लगाने और अराजकता पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना है।

