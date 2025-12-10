Language
    SSP नीरज जादौन ने किया फेरबदल, टप्पल थाना प्रभारी हटाए, रोरावर में नए प्रभारी नियुक्त

    By Manish Tiwari Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:20 AM (IST)

    अलीगढ़ में एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने थानों के प्रभारियों में फेरबदल किया है। टप्पल प्रभारी अरुण कुमार को पुलिस लाइन भेजा गया है, उनके स्थान पर शिव प् ...और पढ़ें

    अलीगढ़ के एसएसपी हैं नीरज जादौन।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पुलिस को और मजबूत करने के उद्देश्य से एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने थानों के प्रभारियों में फेर बदल किया है। टप्पल प्रभारी रहे निरीक्षक अरुण कुमार को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। उनके स्थान पर बन्नादेवी थाना प्रभारी शिव प्रसाद सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    रोरावर थाने से बन्नादेवी भेजे विजय सिंह


    पुलिस प्रवक्ता के अनुसार टप्पल थाने में अतिरिक्त निरीक्षक के तौर पर तैनात महेश कुमार त्यागी को रोरावर थाने की जिम्मेदारी मिली है। रोरावर थाने में अब तक प्रभारी रहे विजय सिंह को बन्नादेवी थाना प्रभारी बनाया गया है। सर्विलांस सेल प्रभारी निरीक्षक विपिन कुमार को अपराध शाखा भेजा गया है। एसएसपी की ओर से जल्द ही चौकी इंचार्जों के बदलाव को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह हिस्ट्रीशीटरों पर लगाम लगाने और अराजकता पर पूरी तरह से ब्रेक लगाना है।

    कार्रवाई से असंतुष्ट बस संचालक ने एसएसपी से लगाई गुहार

    गांधीपार्क क्षेत्र के शिवाजी मार्ग निवासी विपिन कुमार का कहना है कि बीते 10 नवंबर को उनके साथ नकाबपोश दो पहिया सवारों ने मारपीट की। उन्हें पीटा और उनके 1200 रुपये छीन लिए। इसका वीडियो भी है। एसएसपी से शिकायत करने के बाद मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बावजूद जांच में ढिलाई बरती गई। आरोप है कि आरोपितों को शांति भंग में पाबंद कर छोड़ दिया गया, जबकि अब उनसे उन्हें व उनके परिवार को खतरा लग रहा है।

    इंस्पेक्टर राजवीर सिंह का कहना है कि रंजिश में उनके बीच झगड़ा था। जांच में सामने आया है। उसी के अनुसार कार्रवाई की गई है। इस मामले में और जांच चल रही है।